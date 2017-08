Ya perdió la titularidad en Cruz Azul y apenas lleva un gol tras 375 minutos, pero el delantero Martín Cauteruccio no se presiona en este arranque de semestre.

El charrúa reconoció que es bueno marcar, en el 1-0 sobre el Zacatepec por la Copa MX, pero no se turba si no aparece más seguido en las redes.

"No (no me hacía falta), yo la verdad trabajo siempre para aportar al equipo, ya si vienen los goles es mucho mejor y me voy mucho más contento pero cualquiera lo puede hacer", explicó "Caute".

"Esto es un equipo que juegan 11 y cualquiera de los 11 puede convertir".

El atacante soltó la titularidad en el duelo de la Jornada 4 ante Toluca, el sábado pasado, frente a Felipe Mora. El chileno llevaba dos tantos en dos partidos, entre Liga y Copa.

Cauteruccio apenas suma tres goles como celeste, tras llegar al conjunto cementero para el Clausura 2017.

"Caute" aseguró que no afecta la polémica en la que está metido su técnico Paco Jémez, tras hacer una grosería con la mano hacia la tribuna del Estadio Azul, al finalizar el choque entre celestes y escarlatas.