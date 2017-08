La vida de Conor McGregor estará resulta después de enfrentar al "Money". Así lo considera Dana White, presidente del Ultimate Fighting Championship (UFC), quien no quiso hablar de cifras, pero sí recalcó que lo que se embolsará su muchacho por enfrentar a Floyd Mayweather Jr. cambiará la vida del irlandés.

Se estima que si el Pago Por Evento (PPE) es un éxito, como espera Mayweather Promotions, el europeo cobraría más de 100 millones de dólares; claro, un gran porcentaje iría para la empresa que comanda White, pues UFC tiene firmado a Conor.

"No tengo la cifra exacta, porque los números pueden cambiar, pero McGregor hará el dinero que cambiará el resto de su vida, es la pelea de su vida", expresó White en teleconferencia.

Al inicio, Dana decía que ese combate no se realizaría, pero al ver cuántos millones de dólares estarían en juego, entonces vino la aprobación.

"Me dijo Conor que quería pelear con Mayweather, le dije que nunca iban a querer ir a Artes Marciales Mixtas (AMM) y me respondió que él iba a boxear, pensé que era una locura.

"Y no sólo pienso que puede ganar, también pienso que puede noquear. Son dos hombres que se van a enfrentar, todo puede pasar", comentó White.

Ignora las burlas

A Conor McGregor no le importa que se burlen de su forma de entrenar. El irlandés está concentrado sólo en liquidar a Floyd Mayweather Jr. la noche del 26 de agosto.

Y es que, tras el entrenamiento público que el europeo tuvo la semana pasada, gente de boxeo, incluso de primer nivel, como Terence Crawford —considerado uno de los mejores libra por libra del planeta— o David Haye, se han mofado de los movimientos de Conor imitándolo incluso en videos que suben a redes sociales.

Igualmente, personas que entrenan boxeo ha publicado videos con el título de "Reto McGregor", donde imitan al peleador de artes marciales mixtas haciendo un raro movimiento de hombros y brazos.

"He visto los videos, pero es lo que es, no entienden que es una habilidad especial. Debes tener los hombros libres, es para tener la capacidad para conectar y desconectar los hombros, pero no tengo problema con eso. Los vi burlándose de mi forma de entrenar, pero es la forma de cambiar un gancho por un recto en cuestión de milisegundos", justificó McGregor vía telefónica.

McGregor agregó que ya está listo para el reto. Sabe que casi nadie lo ve con un chance de vencer al "Money", pero amenaza con salir con todo para buscar el nocaut desde el primer asalto, incluso, en los primeros segundos del pleito que se montará el 26 de agosto en a T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Esos que me desestiman y le faltan al respeto a mis habilidades son de mente cerrada. Voy a a educarlos. No hay forma de que no esté listo. Parte de mí quiere mostrar un poco más mi talento, pero no creo que pueda (Floyd) aguantar golpes por más de dos rounds", añadió.