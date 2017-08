Cómo hacer marketing one to one en tu negocio

Escuchar a los clientes es una herramienta poderosa que puede ser muy rentable para tu empresa, pues gracias a ella puedes llegar a tener un conocimiento amplio de qué es lo que quieren y así enfocar tus esfuerzos y centrarte en una marketing one to one para satisfacer su demanda.

El término de marketing one to one no es nuevo. Prácticamente es un concepto nacido en los noventas de la mano de Don Peppers y Martha Rogers, y a menudo también se le llama marketing de relaciones o uno a uno.

De lo que se trata es de estar dispuesto a cambiar tu comportamiento frente a un cliente individual con base en lo que te haya dicho de él y lo que conozcas del mismo. Lo anterior quiere decir que deberás ser capaz de modificar tu conducta conforme a lo que tu cliente te vaya contando de si mismo.

Este concepto se contrapone al marketing de masas que trata a todos los clientes por segmentos. La idea central busca ofrecer un esfuerzo de mercadotecnia individual y acorde a cada cliente para cultivar una relación con él.

Para poner en marcha un plan como este, debes tener presente que cada cliente es único, por lo que tendrás que saber no solo su dirección o teléfono también activar un plan que te permita conocer: hábitos, gustos, motivaciones, necesidades, preferencias y todo aquello para ofrecerle una experiencia única.

Valga la advertencia que muchos de estos datos los tendrás que descubrir, resultado de observarlo cuando tenga alguna interacción contigo, el servicio o producto.

Otra advertencia sobre el marketing one to one es que reconoce que todos los clientes son diferentes y que cada uno representa diferentes escalas de valor. Dicho de otra forma, el 20 por ciento de tus clientes generan el 80 por ciento de tus ingresos, por eso es primordial identificar a ese 20 por ciento (tus clientes de más valor) para centrar mayores esfuerzos y fidelizarlos.

¿Por qué recurrir al marketing one to one?

La razón es sencilla y es que los clientes exigen cada día más un trato personalizado. Cada vez con mayor medida se reconocen diferentes al resto. Tomemos el caso de Spotify, el servicio de reproducción de música, su éxito radica en la personalización que cada suscriptor puede hacer para generar su propio catálogo de música acorde a sus gustos, habiendo así millones de playlists únicos.

Otros motivos tienen que ver con las ventajas que tiene para ti y que de acuerdo con Pepper se relacionan con:

La fidelización del cliente que a la larga otorga mayor rentabilidad para tu negocio.

Ahorro de tiempo y esfuerzo a los clientes al conocer cuál es su necesidad y la manera de satisfacerla

Un alto nivel de satisfacción por parte del cliente.

Una relación más personalizada con el cliente.

Menores costos en el servicio.

Gracias a la digitalización, la tecnología, las redes sociales y la web 2.0 es posible obtener mayor obtener mayor información de los clientes para tener un conocimiento profundo que te permita enfocarte en una estrategia personalizada.

Aunque los esfuerzos de mercadotecnia en masas son bastante lucrativos, hablando en términos de pymes pueden resultar costosos y en ocasiones hasta poco efectivos. El tamaño propio de las Pymes las hace candidatas ideales para implementar una estrategia de marketing one to one.

Con información de Premo