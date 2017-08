Aún no les pagan pensión, están desesperados

Denuncian adultos mayores la falta de pago por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en las pensiones de la tercera edad.

Jorge Arturo Ramírez Marino, un adulto mayor de 71 años pidió ayuda a tráves de la línea de auxilio de periódico Al Día, pues su pensión siempre cae el día de 10 de cada mes, y hasta ayer 16, el señor informó que su pago “no había caído” en su cuenta, por lo que está desesperado:

“Mi pensión no cae, y de eso vivo. No es mucho, son 1,150 pesos cada dos meses, pero con eso compro despensa y puedo ayudar a pagar algunos servicios en mi casa. No es justo, porque nunca se han atrasado en los 3 años que tengo como beneficiario y la verdad me duele mucho no tener ni un peso para tortillas”, dijo Jorge.