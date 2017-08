Demanda Ciceg no acosar a empresarios por 'moches'

Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CICEG), dijo que si el Gobierno del Estado presiona para investigar a los empresarios por haber dado “moche” a Jorge Ortega Gutiérrez, ex director de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable, no van a denunciar.

“Si hay fabricantes afectados que los extorsiono y todo esto, sí es importante que digan quiénes son. El gobierno no debería estar presionando en que va a investigar a todo mundo, vamos a aclarar las cosas, que se aclaren en santa paz. Si los van a investigar no van a decir quienes son, van a decir que para que se meten en problemas”, señaló el Presidente.

Esto, luego de que funcionarios del Gobierno del Estado manifestaron que además de investigar a colaboradores de la SDES por la operación de cobro a cambio de recurso que realizaba Ortega, también irían tras los empresarios.

González García contó que en algún momento se escuchó algún rumor sobre estas maniobras. pero nunca se aclaró sobre qué ni en qué área.

“Yo me enteré el otro día,habíamos varios funcionarios de cluster y me dijeron ¿Ya viste? (las publicaciones en medios), yo les dije; esto se me hace raro no sé nada de esto, y me decían seguramente debe haber algo y alguien me dijo; yo sé que en textil hubo algunas cosas, y yo desconozco”, contó.