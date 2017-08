Inunda canal Delta a decenas de familias

Como cada año, decenas de familias de las colonias Paseos de la Noria y Esperanza de Jerez resultaron afectadas por las recientes lluvias, que provocaron el desborde del canal Delta, ubicado en el bulevar Timoteo Lozano.

En un intento por disminuir el flujo de agua al interior de sus viviendas, los vecinos de ambas colonias colocaron muebles y electrodomésticos a mayor altura, construyeron bardas y situaron sacos de arena en sus entradas.

A pesar de ello, este año nuevamente han sufrido pérdidas, especialmente con las lluvias registradas a finales de junio.

“Pues yo sí le perdí, porque tenía un buen tiempo juntando ropa para venderla, pero se me mojó toda, como tres costales, y pues ya la tuve que tirar toda, porque ya no me servía”, dijo Marta Castro, comerciante de Paseos de la Noria. “El 29 tiraron salas, colchones, comida, trastes, toda la gente, porque fue demasiado, ¿ahorita qué tiran? La gente aquí ya casi ni tiene muebles; carros también se descompusieron otra vez”, externó una vecina del Parque Chile.

Quienes llevan varios años viviendo en Paseos de la Noria, aseguraron que la gravedad de las inundaciones ha incrementado a raíz de la construcción del bulevar Timoteo Lozano.

“Cuando no estaba el Timoteo, no se inundaba porque el río estaba más amplio; pero hacen el Timoteo, y el río lo hacen pequeño, por eso es que la agua se nos viene, no alcanza a fluir”, declaró una vecina que desde hace 17 años habita en Parque Argentina.

Afecta obra de puente vehicular

Por su parte, habitantes de la colonia Esperanza de Jerez comentaron que siempre han sido víctimas de inundaciones menores, aunque en los últimos meses, a consecuencia de la construcción de un puente vehicular, se han agravado.

“Se inundaba poquito, no mucho, de ratito se bajaba el agua, pero ahorita sí ya le piensa uno, se nos vayan a remojar las bardas y se vaya a caer la casa, pero feo, feo que estuvo, a ver si ahorita que acaben los mismos maestros le den salida”, declaró María Luna, residente del Andador del Mejillón.

Residentes de ambas colonias aseguraron que la construcción del puente vehicular ha influido de manera negativa en el problema de las inundaciones.

“Yo fui a ver, está tapado el río con tierra porque por allí pasan a tomar el material, como lo tienen de aquel lado. (...) Dicen que ayer sí quitaron la tierra y que por eso se nos fue rápido el agua anoche, pero no creo, por qué cómo van a pasar por el material si lo tienen de aquel lado”, declara Marta Cruz, habitante de Parque Argentina.

Vecinos quitan el lodo que dejó la lluvia en sus casas.

Por su parte, uno de los encargados de la obra del puente vehicular, cuya identidad prefirió omitir, deslinda a la constructora de las inundaciones de la semana, asegurando no tener intervención alguna en materia pluvial.

“Es algo que ya estaba, de hecho yo metí trabajadores para limpiar el canal (Delta), lo hemos venido limpiando diario, diario, diario, porque también afecta mi trabajo. Esto son trabajos de SAPAL. Yo nada más traigo la estructura del puente, yo no tengo trabajos que interfieran con el sistema pluvial”, afirmó.