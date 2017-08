Corredor Industrial

Arranca...



Comenzó la renegociación del TLCAN y el primer tema expresado fue que las mejoras en el tratado que recién cumplió 25 años de existencia deberá tener cambios marcados y no simplemente “decorativos”.



Robert Lighthizer, representante Comercial de la Casa Blanca, expresó que sienten que el Tratado ha sido un fracaso para muchos y necesitan mayores mejoras.



Aunque realmente el punto crítico en el proceso vendría al momento que se ponga sobre la mesa el tema de las reglas de origen, situación que espera suceda, el propio titular de Economía, Ildefonso Guajardo.



Para el funcionariofederal, la renegociación deberá estar enfocada en la distribución de cadenas de valor y el cómo desarrollar incentivos para la generación de empleos.



La revisión del TLCAN no tiene fecha límite de conclusión, pero se prevé que sean entre siete a nueve rondas que habrían de concluir antes de las elecciones presidenciales de México en julio del próximo año y las Legislativas de Estados Unidos a efectuarse en noviembre de 2018.



La segunda reunión será en México el 5 de septiembre, y posteriormente en Canadá.





La Toyota que viene.



Antes de que concluya agosto, aún sin definir si será unicamente en CDMX o con escala en Guanajuato, autoridades de Economía se reunirán con directivos de Toyota.



Compartir fechas concretas del proceso de obra y comienzo de su producción además del tema proveeduría para Tacoma, son los temas que se expondrán.



Para cerrar con el tema, conversando con empresarios del automotriz en Guanajuato, nos comentan un par de cosas que compartimos para el análisis: hay quienes no están nada contentos por el cambio de Toyota, y es que eso de tener meses preparados para manufacturar una pieza para un auto compacto y que un día de pronto amanezcan sabiendo que ahora no será Corolla, sino Tacoma, algunos aún de plano no lo asimilan.



Los que después de todo agradecen el aplazamiento de un año en el comienzo de producción son aquellos que consideran que el desarrollo del automotriz en Guanajuato ha superado a la realidad en cuanto al número de proveedores y capital humano que requiere una industria tan exacta en sus tiempos como es el automotive.





Presencia mundial.



Estados Unidos, Argentina y Perú, son los principales destinos del sector químico en Guanajuato.



Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador, El Salvador y Japón, son el resto de países que componen la lista.



Shampoos y acondicionadores, preparación de belleza, maquillaje, cuidados para piel y medicamentos, son los artículos que se mandan al extranjero.



La Cofoce reporta que el promedio de ventas del sector en Guanajuato supera los 206 mil dólares, logrados en conjunto por 45 a 50 empresas a 50 destinos, cifra que se ha mantenido en años recientes.



Eduardo Mesinas, director de Lucava y presidente del Clúster Químico, cuenta con 15 empresas ya integradas a un grupo que a un año de su comienzo solamente tenía a 3 miembros.



Su objetivo es sumar a más empresas al clúster para tener mayor fuerza y trabajar en tres vertientes: producción sustentable, innovación y recursos humanos.



Antes de concluir el año esperan tener un mínimo de 10 miembros más; durante el Foro del Clúster Químico, realizado ayer en Poliforum, empresas locales tuvieron oportunidad de conocer opciones de proveeduría local, por medio de encuentros de negocios.





Llegarán a once.



Ramón Alfaro, titular de Economía en León, aseguró que existen siete inversiones más seguras para Pilba.



Adelantó que el 60% son de la industria automotriz japonesa, pero también se sumarán de sectores como la industria del plástico y de logística.



En cuanto a los países de procedencia hay estadounidenses, francesas y sobre todo japonesas, con cinco firmas en total.



El anuncio de la quinta empresa a instalarse en Pilba de Artha Capital y Banterra se contempla para la siguiente semana.