***EL COLMO



Ya nada más nos faltaba que el Gobierno del Estado juzgue con la misma vara al funcionario corrupto que exige dinero y al empresario que, necesitado de apoyo para su empresa, accede a darlo para ‘aceitar’ el trámite.



***MANIOBRA



Las amenazas que hicieron ayer varios funcionarios revelan no sólo que viven en un mundo ajeno sin las presiones que padecen los ciudadanos de a pie, sino que dan la impresión de que pretenden apagar a la mala el incendio causado por la corrupción.



***ANÍMENSE, VALIENTES



Y es que después de escuchar al Procurador de Justicia y al Secretario de Gobierno advertir que se va a investigar a los empresarios que pagaron, esperaremos sentados a ver quién es el valiente que se anima a denunciar su caso.



***HIELO A TODA COSTA



Esta sería la segunda maniobra de enfriamiento de las autoridades. No hay que olvidar que según sabemos ahora, la denuncia se hizo el 3 de agosto y no nos enteramos de ella hasta el domingo y eso porque fue ventilada en Facebook.

***MEDINA CON FERNANDO



A los que vieron ayer por la tarde entrados en la plática en el hotel Crowne Plaza de León fueron al senador Fernando Torres Graciano y al ex gobernador y actual síndico Carlos Medina Plascencia, ambos panistas.



*LO QUIEREN DE SU LADO



No se tomaron foto ni lo publicaron en sus redes, pero fue larga la charla sobre el PAN y el 2018. A Fernando le interesa sumar a su equipo a Carlos, pero fue un primer acercamiento que no era para eso.



*DIEGO NO, NI OLIVA



Hace unos días Medina criticó duro a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, adversario interno de Fernando por la gubernatura, pero tampoco simpatiza con uno de los promotores del Senador, el ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez.

***PENDIENTES ANTICORRUPCIÓN



El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que ya está en marcha tiene dos grandes motores pendientes para que funcione de verdad: el nombramiento del titular de la nueva Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción que cobró vida legal ayer, e instalar el Comité de Participación Ciudadana.



*FISCALES PROVISIONALES



En el caso del Fiscal es todo un enredo de procedimientos. Hoy está como provisional quien desde 2013 ocupaba la Fiscalía contra Delitos de Servidores Públicos, Navigio Agustín Gallardo Romero, en tanto que en 90 días el Congreso, previa convocatoria abierta, defina el que ocupaba la Fiscalía recién estrenada en el marco del SEA. Pero el que nombren también será provisional hasta el 2018 que ahora sí se defina “al bueno”.



*ATORÓN FEDERAL



Todo un lío en el que estamos atorados en gran parte por esperar que aterrice la reforma federal que transforma a la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía General, lo que se traducirá en que a nivel local pase lo mismo con la Procuraduría. Ese gran Fiscal General autónomo (que en Guanajuato durará nueve años) designará a su Fiscal Anticorrupción, que también tendrá un plazo en el cargo que falta definir en la legislación local.



*CONGRESO A PRUEBA



Pero mientras son peras o manzanas con eso de la Fiscalía General, a Guanajuato le urge el nuevo “zar” anticorrupción a la altura del cacareado nuevo Sistema; por eso hay que esperar que el Congreso esté a la altura de una sociedad harta de la política y los políticos.

*CIUDADADANOS A LA CARGA



En el caso del Comité de Participación Ciudadana (CPC) hoy tendrá reunión el Comité de Selección, los nueve ciudadanos a los que el Congreso encargó la tarea de definir a los cinco del CPC. Se espera que en próximos días se lance la convocatoria pública para integrar ese organismo que tiene la nada sencilla pero fundamental tarea de empujar para que todo el Sistema Anticorrupción camine. Atentos.



*CONTRALORÍAS DÉBILES



Otra tarea pendiente es fortalecer la estructura de los contralores internos de los organismos autónomos, que recién ahora nombró el Congreso. En su comparecencia ante los diputados quedó en evidencia la debilidad. El Partido Verde Ecologista presentó un punto de acuerdo que esperan se apruebe en los siguientes días.



***PARQUE SIN DIRECTOR



El Patronato del Parque Metropolitano tiene hoy tempranito sesión. En el orden del día no está contemplado el asunto del nombramiento pendiente del que sera el tercer Director en el trienio; los consejeros esperan la(s) propuesta(s) que les envíe el alcalde Héctor López Santillana para que lo apruebe el Consejo. Ayer tenían reunión con él para ir planchando el tema, pero de última hora se pospuso.



*DE REGRESO



El perfil con nombre que está sobre la mesa para tomar el mando es un viejo conocido del Parque, el ex director administrativo Mauricio Araiza Muñoz. Trasciende que los consejeros que hace unos meses permitieron que el anterior director, Francisco Javier Camarena Juárez, lo despidiera, lo quieren de regreso.



*PERFIL EMERGENTE



El Consejo que preside Arturo Rodríguez ya no está para experimentos a poco tiempo del Festival Internacional del Globo (FIG) por eso el perfil de Mauricio, quien tenía ya 21 años de trabajo en el parque y ha librado diversas auditorías en todo ese tiempo sin tener observaciones relevantes.

***ASUME DIPUTACIÓN



El PAN de Guanajuato tiene desde ayer nuevamente una bancada de 12 diputados en San Lázaro. A sus 32 años María Olimpia Zapata Padilla, suplente de Mayra Enríquez Vanderkam (q.e.p.d.), rindió protesta ayer. La Legislatura termina en agosto de 2018, así que le queda un año para demostrar si es o no un talento azul. La acompañó en su primer día en San Lázaro el coordinador de la bancada, Marko Cortés Mendoza.



*A CHAMBEAR



Olimpia mantiene el asiento en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que tenía Mayra, no así en la de Seguridad Pública en la que la “dama de hierro” ocupaba una Secretaría. En cambio será Secretaria en la de Desarrollo Metropolitano e integrante en la de Asuntos Migratorios. La panista desde 2003 es Licenciada en Comercio Internacional con Maestría en Comunicación Política.



*SILLA VACÍA



En la Comisión de Seguridad Pública la banda panista de Guanajuato se queda sin representación, en contraste con el PRI que tiene dos integrantes: Bárbara Botello Santibáñez y Yulma Rocha Aguilar. El siguiente periodo será importante para aterrizar reformas en temas como la Ley de Seguridad Interior, Mando Mixto Policial, la prisión preventiva de oficio por portar armas y otros ajustes al nuevo Sistema Penal.

***ADOLFO SE LANZA



El que ya confirmó ayer en sus redes sociales su aspiración política es Adolfo Enríquez Vanderkam. Anuncia que buscará ser candidato a diputado local por el tercer distrito electoral de manera independiente. A la Presidencia de la República mantiene su apoyo para Andrés Manuel López Obrador, pero en lo local no quiere línea de partido político alguno y la buscará por la libre.



*INCÓMODO AL PODER



El hermano de la ex legisladora federal panista Mayra Enríquez se ha convertido en una figura seguida en las redes sociales por sus denuncias contra el actuar de distintas autoridades; la más reciente al revelar el escándalo por cobro de “moches” de un ex funcionario de Desarrollo Económico Estatal. Ahora buscará ser Diputado aunque sabe de las trabas de la Ley Electoral para los independientes.