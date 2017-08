Exigen fiscal anticorrupción con carácter

El primer titular de la hoy Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción debe tener carácter.

Así lo consideran los abogados panistas Juan Miguel Alcántara Soria y Carlos Arce Macías, el primero ex Procurador General de Justicia del Estado y ex Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el segundo ex Subsecretario de Economía federal y ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Para ambos es inviable sostener en el cargo al hoy fiscal Navigio Agustín Gallardo Romero.

Desde ayer entró en vigor el acuerdo para la creación formal del nuevo organismo anticorrupción dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado, que sustituye a la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos que opera desde septiembre de 2013.

Ahora el Congreso tiene un plazo de 90 días para nombrar al Fiscal Anticorrupción. Para ello la Junta de Gobierno y Coordinación Política debe emitir una convocatoria pública.

Aunque ese primer nombramiento sería interino hasta 2018, pues al transformarse la Procuraduría de Justicia del Estado en una Fiscalía General será su titular quien designe al Fiscal Anticorrupción. Pero esos tiempos y mecanismos están supeditados a la reforma en lo federal que no termina de definirse.

En tanto eso pasa los entrevistados coincidieron que el Congreso local está obligado a enviar una señal de que el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción sí va en serio.

“Que se cubra con un perfil de un abogado que reúna tener una carrera profesional con prestigio, una persona independiente y distante de todos los intereses creados de carácter político y partidista, que sea una persona que tenga carácter, que tenga bien puestas las faldas o los pantalones para encarar a cualquier servidor público del nivel que sea, o del partido al que pertenezca”, opinó Alcántara. “Que las propuestas no sean de personas que ya traigan compromiso lo mismo con el Procurador o con algún partido político que le reste independencia, que aunque está adscrito a la Procuraduría, el Fiscal debe tener autonomía de gestión, de decisión, para investigar y perseguir los delitos de corrupción y por lo tanto no debe ser una persona que de momento pertenezca a la Procuraduría”, anotó.

Alcántara Soria, quien aspiró a encabezar la Fiscalía Nacional Anticorrupción, descartó que esté en su proyecto participar para ser el Fiscal Anticorrupción en Guanajuato, pero sí presentará en su momento otras propuestas y estará vigilante del proceso.

Un perro de presa

Carlos Arce Macías, investigador del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), urgió a tener un Fiscal a la altura de la exigencia social, pues dijo que de eso depende en gran parte la consolidación de todo el Sistema Estatal Anticorrupción.

“Los órganos están bien diseñados, tienen atribuciones, etcétera, con eso se puede trabajar, lo más importante es el personaje”, dijo.

“Hay un dicho que no hay una buena ley sin buen juez, eso aplica aquí, no habrá buen Sistema (Estatal Anticorrupción) si no hay un Fiscal que sea un verdadero perro de presa y que esté analizando los movimientos de los funcionarios, los fenómenos que se dan dentro de la Administración, como es este último (de presuntos 'moches' de un ex directivo de la Secretaría Desarrollo Económico)”, opinó.

“Dejar al mismo Fiscal sería decir que las cosas van a seguir como hasta ahora, y eso no es bueno para arrancar el nuevo Sistema”, concluyó.