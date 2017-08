Alerta Salud a niños por contaminación

Durante dos meses, la Secretaría trabajó con 550 alumnos de cuatro planteles, a quienes, con ayuda de un Semáforo Ambiental, expuso los peligros a la salud cuando los índices contaminantes sobrepasan los 150 puntos.







"Nuestro principal objetivo es que la población -y en este caso estamos trabajando con niños que son quienes van a crecer con esta información-, la asimilen, la hagan suya y que ellos puedan hacerse responsables de su exposición a los contaminantes", señaló Paola Olmos, subdirectora de Enfermedades Transmisibles, Urgencias y Desastres de Salud.







En esta primera etapa se escogieron cuatro primarias ubicadas en Azcapotzalco y Tlalpan, que son las demarcaciones donde con mayor frecuencia se disparan los índices de contaminación.







Durante las vacaciones, la Secretaría evalúa los primeros resultados obtenidos y la posibilidad de ampliar la muestra de escuelas para -tentativamente en un año- aplicar políticas públicas globales.







"Estamos evaluando la posibilidad de poder ampliar el universo de escuelas y de niños con los que trabajemos con la finalidad de ya tener una herramienta útil y que podamos hacer extensiva a todos los escolares", indicó la funcionaria.







Paralelamente, agregó, trabajan en hacer mediciones de tipo epidemiológico y así identificar los efectos agudos a la salud que pudiesen desarrollar los estudiantes.







Ésta es la primera vez que en la Ciudad se hace un estudio de este tipo.







Olmos reconoció que uno de los motivos que llevó a la Secretaría de Salud a emprender esta prueba piloto es que la alerta de contingencia no siempre llega a las escuelas y menos a los alumnos.







Y, cuando llega a afectar, se les instruye no salir al recreo o tener actividades físicas en el patio, pero los menores no entienden el por qué.







El trabajo de prevención y promoción se tiene que hacer con niños, pues los adultos minimizan los daños que la contaminación les genera a la salud, consideró la especialista.







"Buscamos que hagan suya esta información y que convenzan a los papás -por ejemplo- de quizá no salir al parque cuando la contaminación está elevada", dijo Olmos.







Una de las crisis ambientales más fuertes en la Ciudad se vivió en mayo pasado donde por casi nueve días consecutivos la Ciudad estuvo en contingencia.

