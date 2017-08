Asalta a vendedor y compañeros lo matan

El supuesto delincuente amagó al vendedor para despojarlo de dinero en efectivo alrededor de las 6:00 horas, en el pasillo WX 2, según reportes preliminares de la Policía capitalina.







Sin embargo, el resto de comerciantes se percató, sometió al sospechoso y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente frente al local 275 C.







Paramédicos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios, pero el sujeto, de 25 años aproximadamente, ya no tenía signos vitales.







La zona se encuentra bajo resguardo policiaco, mientras personal de la PGJ capitalina realiza las indagatorias y retira el cadáver.







Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de ninguna persona.