Buscan servicio veterinario público

El abogado Christian Mariscal y la estudiante de veterinaria Andrea Ugarte presentarán en próximas fechas una propuesta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que la Ley local de Protección Animal incluya la obligación de las autoridades capitalinas de brindar acceso a servicios veterinarios gratuitos o a bajo costo.







Su idea surgió luego de percatarse del alto índice de abandono de animales compañía, la poca cultura de tenencia responsable y una escaso acceso a servicios veterinarios integrales debido a sus costos, así como la falta de instituciones públicas para este fin, explicaron en entrevista.







"Nosotros decidimos impulsar esto para que así no nada más se brinde una atención más económica para que tengan más acceso para poder cuidar a sus mascotas, sino que también se brinde información digerible de la importancia del tema, para crear una cultura de cuidado animal", expuso Andrea Ugarte.







Se estima que en la Ciudad hay alrededor de un millón 200 mil perros, de los que unos 120 mil viven en las calles, y ésta cifra crece a un ritmo de 20 por ciento anual, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Sedesa).







"Encontramos que una de las principales razones de abandono era que la gente no podía pagar su atención veterinaria. Muchas gente dice que sí quiere cuidar a sus mascotas o que sí quiere adoptar, pero dice: 'Es que me salen caras las vacunas, las consultas y otros gastos'", expuso Christian Mariscal.







De acuerdo con una encuesta realizada por la Universidad del Valle de México (UVM) en 2015 y publicada por la Profeco, el gasto mensual en atención veterinaria podría alcanzar los 2 mil pesos, aunque el promedio se ubica en 332 pesos.







Aunque en la Capital existen clínicas veterinarias delegacionales, éstas no brindan atención integral, señaló Mariscal, y varios de sus servicios no son gratuitos.







Actualmente, existe un Hospital Veterinario público en la Ciudad que brinda atención integral y mil 475 centros privados, según datos del INEGI correspondientes al 2016.







Christian Mariscal y Andrea Ugarte enfatizaron que el acceso a la salud de los animales no es tan solo de un tema "humanitario" sino de salud pública.







El pasado abril, Elizabeth Mateos, diputada por el PRD en la ALDF exponía que alrededor de media tonelada de heces fecales es producida diariamente por animales callejeros, lo que genera contaminación y daños a la salud de los capitalinos.