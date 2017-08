Darán crédito para Internet a jóvenes en Nuevo León

Entre aplausos de cientos de adolescentes en un evento de salud reproductiva organizado por el IMSS, "El Bronco" anunció que cada beneficiario recibirá 150 pesos mensuales en saldo para internet.







La excusa para el programa, que costará cerca de 5 millones de pesos al mes, es ayudar a los jóvenes a estar conectados para que hagan sus tareas.







Sin embargo, también les "autorizó" usar sus datos para acceder a redes sociales, donde el Gobernador está publicando constantemente las acciones y supuestos logros de su Administración.







"Necesitan el internet para sus tareas de investigación, ¿o no?", preguntó a los jóvenes.







"Bueno, pues además del bono preferente (de transporte) les vamos a dar una nueva tarjeta que tendrá 150 pesos mensuales para el internet, para que ya no paguen los ciber (cafés). Es para la tarea y un poquito Spotify y Facebook.







"Necesitamos interrelacionarnos", dijo, "yo prefiero que tengan la oportunidad de poder ver el mundo a través de internet, y no se queden encerrados por la oportunidad que no les dimos".







Rodríguez, que desde la campaña y constantemente como Gobernador dice que pretende acabar con las dádivas y el asistencialismo, aseguró más tarde en entrevista que los recursos para este nuevo programa saldrán de las aportaciones que hacen los bancos que manejan la nómina estatal.







"Ahí tenemos un recurso que vamos a emplear en crecer en el bono preferente y el acceso a internet", expuso.







El Mandatario dijo que aún no definen cómo distribuirán este nuevo apoyo, pero ya están en pláticas con posibles proveedores del servicio.







"Estamos trabajando con Axtel y Telcel la opción que podemos tener, si se le deposita en su propio número telefónico o si hacemos una contratación masiva. Es algo que estamos considerando".

Obtén tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx