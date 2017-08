'No hay pruebas de sobornos'

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, aseguró que en la carpeta de investigación de la PGR sobre el caso Odebrecht no existe ningún elemento de prueba o evidencia que sustente que recibió sobornos.







Esto luego de acudir a un citatorio en la dependencia federal, donde permaneció durante dos horas y tuvo acceso a la indagatoria, según informó su abogado, Javier Coello Trejo.







En conferencia, Lozoya sostuvo que de los tres directivos de Odebrecht que lo acusaron de recibir sobornos, sólo conoce a uno y tuvo contacto con él "a nivel profesional" y con transparencia.







Se trata de Luis Alberto De Meneses, directivo de la firma brasileña en México.







"Yo soy el primer interesado en aclarar mentiras y limpiar mi nombre", afirmó Lozoya.







El ex director de Pemex dijo que la casa de 38 millones de pesos que compró a finales de 2012 de contado fue con patrimonio ganado legítima y lícitamente

