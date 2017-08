PRI definirá si Comisión Anticorrupción atrae caso Lozoya

El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho, señaló que será decisión de su partido si es viable o no que la recién creada Comisión Anticorrupción inicie sus funciones revisando el caso de Emilio Lozoya ante los señalamientos de un presunto soborno de 10 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht.



"Esto lo decidirá el PRI y la propia comisión recién creada, yo creo que no hay asunto público en el que puedan estar involucrados priístas que esté ajeno a la competencia de una comisión que fue creada con los mejores augurios, con la intención de que una posición que parece declarativa, sea una posición práctica, ejecutiva, que sepan gestionar sus atribuciones y aunque ésta sea una instancia priísta, que sus resultados los conozcamos todos los ciudadanos", expresó.



En entrevista al finalizar su participación en el foro "La Educación Naval en México", Camacho Quiroz sostuvo que las conductas penales son conductas personales, de tal suerte, que es correcto que haya una "profusa, profunda y exhaustiva" investigación de los hechos en el tema de Odebrecht.



Aseveró que en este caso se debe contar con la información suficiente, por lo que quien deba ser citado en cualquier carácter, tiene el deber de acudir, sobre todo si hay alguna imputación o es un testimonio, alguien de cuya participación se dé cuenta en un documento, a fin de que la investigación sea exhaustiva.



"A los priístas nos importa que la investigación sea profunda y que se haga justicia, no por consigna y tampoco con una visión corta o miope, justicia llanamente, que se investigue a profundidad y que si hay responsables, se les castigue con la severidad que la ley así lo establece", expresó.

