Ataque terrorista sacude a Barcelona

Últimas noticias de una camioneta que atropelló a la gente en Las Ramblas de Barcelona (horas locales).

19:04

La emisora pública española dice que un sospechoso del ataque con camioneta en Barcelona ha sido arrestado.

RTVE informó el jueves por la noche que el hombre fue detenido horas después que una camioneta atropelló a una multitud en el popular paseo de Las Ramblas, con un saldo de un muerto y 32 heridos.

La policía no confirmó el arresto.

La agencia privada Europa Press informó que la policía buscaba a un hombre llamado Driss Oukabir. Es sospechoso de alquilar la camioneta utilizada en el ataque, dijo la agencia.

Según RTVE, los investigadores creen que se usaron dos camionetas: una para el ataque y otra para la fuga.

18:30

Una televisora de Barcelona dice que el presunto conductor de una camioneta que atropelló a peatones está encerrado en un bar rodeado por la policía.

Tv3 dice que se halló el pasaporte español de una persona de origen marroquí en la escena del ataque que, según la policía, dejó al menos un muerto.

La televisora dice que la policía ha rodeado un bar llamado Rey de Estambul.

La policía no ha confirmado si hay un sospechoso acorralado. El diario El País informó previamente que se buscaba a más de un sospechoso en un bar que no identificó.

En tanto, un funcionario del gobierno regional dijo que las festividades públicas en Barcelona han sido canceladas por el momento.

18:10

Un funcionario de gobierno en Barcelona dice que se ha confirmado la muerte de una persona, en tanto hubo 32 heridos en el ataque con camioneta en el distrito de Las Ramblas.

El titular de Interior de la región catalana, Joaquim Forn, dijo en conferencia de prensa que “desgraciadamente, el número de víctimas fatales probablemente aumentará”.

La prensa en Barcelona informa que las víctimas fatales suman unas 13.

La policía dice por Twitter que 10 de los 32 heridos se encontraban en estado grave.

Una camioneta invadió la zona peatonal del concurrido paseo Las Ramblas de Barcelona, normalmente atestado en la temporada de verano.

MOMENTOS ANTES

La tarde de este jueves, varias personas fueron atropelladas por una furgoneta en La Rambla de Barcelona, por lo que autoridades locales calificaron el acto como un atentado terrorista.

En el hecho, resultaron heridas al menos 25 personas y se confirmó la muerte de doce personas.

There are a “number of deaths” and “many injuries” after van rammed into crowd, Catalan police spokesperson says https://t.co/v1o561RF3y pic.twitter.com/SzfPriJpcE