Atropello masivo en Barcelona deja saldo mortal

Al menos 10 víctimas mortales en el atentado de Barcelona.

Esto es lo que sabemos hasta ahora

Momentos antes



Una furgoneta ha arrollado esta tarde a varias personas en La Rambla de Barcelona. Según han contado varios testigos y han confirmado los Mossos d'Esquadra, un conductor ha subido por la vía atropellando a varios ciudadanos.

Hasta allí se han desplazado al menos una decena de equipos del Servicio de Emergencias, que en estos momentos están atendiendo a varios ciudadanos que permanecen en el suelo heridos. La vía está ahora acordonada y se han evacuado los establecimientos del centro de la ciudad. De momento se desconoce el número de heridos y el motivo del atropello. Fuentes oficiales desvinculan el atropello de un atentado terrorista.

Total panic - we are all getting pushed back- la Ramblas pic.twitter.com/1MwYLfFZJc

Fuentes policiales han explicado que se trata de una furgoneta blanca que ha arrollado a varias personas y tras la acción ha abandonado el vehículo a pie. Los Mossos d'Esquadra han abierto un operativo para intentar arrestar al agresor. Según relata un testimonio, una furgoneta "ha arrollado a la gente nientras cruzaba el semáforo".

Can't believe this I'm on Ramblas, heard screaming & whole street ran- a car believed drove in2crowd- had walked down 10secs earlier pic.twitter.com/LPGBCYupfv