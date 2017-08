Sospechan de ataque terrorista tras atropello

La tarde de este jueves, varias personas fueron atropelladas por una furgoneta en La Rambla de Barcelona, por lo que autoridades locales calificaron el acto como un atentado terrorista.

En el hecho, resultaron heridas al menos 25 personas y se confirmó la muerte de doce personas.

There are a “number of deaths” and “many injuries” after van rammed into crowd, Catalan police spokesperson says https://t.co/v1o561RF3y pic.twitter.com/SzfPriJpcE