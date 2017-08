Contructora mexicana hará viviendas cerca de Manhattan

Con una inversión de 18 millones de dólares, la empresa, que se concentra principalmente en desarrollar torres de departamentos en Jalisco, planea la edificación de BOHO Cranford NY, que se ubicará a 20 minutos de Manhattan y busca aprovechar la creciente clase media de esa zona.







Jack Levy, director general de la constructora, comentó que el desarrollo se ubica en etapa de desarrollo, pues a diferencia de México, los trámites de permisos toman más tiempo, sin embargo eso ni el actual Gobierno estadounidense, lo ven como un impedimento para construir en ese país.







"No es que sea más difícil (los permisos en EU), es un poquito más largo, es bastante institucional, es más tardado a diferencia de México. Aquí en México si no te topas con corrupción, o no te topas con dificultades impuestas a propósito, que tristemente es común, pero si no te topas con eso es un tramite bastante rápido", declaró el directivo.







El proyecto, que se prevé comience a construirse en mayo de 2018, constará de 60 unidades, con departamentos de 60 metros cuadrados hasta 140 metros, de un valor promedio de 300 mil dólares cada uno.









