Compra lentes especiales para ver el eclipse

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) publicó una lista de fabricantes de renombre y distribuidores autorizados de filtros y lentes solares certificados para ver el Eclipse Solar del próximo lunes.

Este fenómeno natural permitirá a los astrónomos capturar puntos de luz brillando a través de huecos en el terreno lunar o el centelleante efecto de "anillo de diamantes", que se produce cuando el último y el primero de los rayos del Sol resplandecen justo antes y después de que se produzca el eclipse total

La lista incluye compañías con las que los miembros de la Sociedad Astronómica Americana (AAS) han tenido experiencia previa (y positiva). Así como empresas cuyos productos han sido certificados como seguros por las autoridades correspondientes.

Recuerda, ¡Tus ojos son preciosos y necesarios!, por eso debes cuidarlos. Hacer lo contrario es tomar riesgos innecesarios. Si un proveedor no aparece aquí, no significa que sus productos sean inseguros, sólo que la NASA no tiene conocimiento de ellos o que no los han convencido de que son seguros.

Lentes de Eclipse

*American Paper Optics (Eclipser) / EclipseGlasses.com / 3dglassesonline.com



*APM Telescopios (gafas de Sunfilter)



*Baader Planetarium (AstroSolar Silver / Gold Film)



*Celestron (Gafas y visores EclipSmart)



*DayStar (Gafas Solares)



*Explore Scientific (Gafas Solares de Eclipse Sun Catcher)



*Halo Solar Eclipse Gafas



*Lunt Solar Systems (SUNsafe SUNglasses)



*Meade Instruments (Gafas y visores EclipseView)



*Sinfonía del arco iris (sombras del eclipse)



*Seymour Solar (Gafas Helios)



*Solar Eclipse Internacional / Cangnan County Qiwei Artesanía Co.



*Thousand Oaks Optical (Silver-Black Polymer & SolarLite)



*TSE 17 / 110th.de (Hoja de filtro solar)

Proveedores Online

*123 Sales



*2017Solar.com



*3Dstereo.com



*Educational Innovations



*Electronic Analyst



*Firefly Buys (FFB)



*Fred Meyer



*Freedom Hill



*iCUBE



*Mega-Fun Toys



*Off the Wall Toys & Gifts



*Real Solar Eclipse Glasses



*Run to Shop



*Skyhawk Ventures



*Solar Eclipse Spectacles (paper glasses only)



*Soluna/GSM Sales



*Squirrellynuts



*ThinkGeek



*Your 5 Star General Store