Charlie Rojas: valor celayense

Charlie Rojas es un estudiante del Instituto Tecnológico de Celaya (ITC) y el miércoles presentó la exposición colectiva “Poesía en la Piel” en la escuela “Algonquin College”, que está en Ottawa, Canadá.





La exposición colectiva ‘Poesía en la Piel’ surge hace tres años, Charlie empezó con la escritura de la poesía, no considerándose un experto; pero lo que podía escribir lo pegaba cada lunes en su escuela (ITC), un poema, ya sea suyo, de amigos o de escritores famosos; a las tres semanas compañeros y estudiantes comenzaron a hacer lo mismo.





“Por lo tanto me di cuenta que había talento en el ITC en este sentido, y fue cuando surge la idea de hacer una exposición de poesía, pero quise hacerlo diferente, innovar la galería para llamar la atención, es cuando decido combinarlo con fotografía, pensé ‘que tipo de foto podría ser para la poesía’ y es cuando se me ocurre fusionarlo con la foto de desnudo artístico”, explicó.





Entonces básicamente lo que trata es que cada poema es presentado con una foto de desnudo artístico, no necesariamente el poeta toma la foto, en algunos casos si sucede que el escritor pide que tome la foto o puede ser independiente.





“La razón del porque fusionar foto con poesía, es que ya no sólo te puedes imaginar o sentir lo que el escritor siente en el momento en el que escribe, ahora también te pones en el lugar del fotógrafo, como lo percibe y cómo trata de proyectarlo, son dos vertientes que se pueden unir pero a su vez son diferentes.





“Poesía en la Piel” se encuentra en su tercera edición, suceso que llena a Charlie de felicidad: “estoy muy feliz, muy lleno, cada vez llegamos más lejos y a su vez es más difícil, porque queremos ir mejorando cada año, estoy muy contento por los logros de la exposición, ya no sólo se ha presentado en Celaya, sino también en Veracruz, en el evento Nacional de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México, nos invitaron, llevamos las fotos más representativas, y ahora en Canadá, aprovechando la estadía, llevamos 6 de las fotografías más representativas de esta tercera edición, cabe señalar que los poemas se presentaron en inglés, no en español como fueron creados”.





Esto significa que no sólo la gente de México puede apreciar estas obras, sino de todo el mundo, apreciar lo que se hace y entender la fusión de la poesía y la fotografía.

Estas exposiciones se han presentado en el ITC, Casa del Diezmo, Casa de la Cultura, en Veracruz (Instituto Tecnologico de Orizaba) y ahora en Canadá.

La oportunidad de presentarse en Canadá surge con la beca “Líderes en Canadá” la cual la obtuvo al 75%, siendo una estancia de dos meses, con clases de inglés, y liderazgo, hay fue cuando pensó él porque no llevar la expo a más lugares, se movió y organizó todo lo que fue el montaje, traducción, conseguir lugar, y se aprovechó para que se hiciera.

“Lo más difícil que tuve que enfrentar, es el saber que piensa la gente del desnudo artístico, vivimos en una sociedad conservadora en México, pero cuando llegó aquí (Canadá) me doy cuenta que también hay gente así, es un país muy multicultural y hay personas que prefieren evitar este tipo de arte, sin embargo saben apreciarlo, lo respetan, y siguen teniendo su forma de pensar, en ocasiones la gente se asusta o critica las obras porque son amateurs o de principiantes, pero por eso lo hacemos para impulsar artistas y no necesariamente debes ser un profesional para hacer un trabajo excelente”.

Lo que más le sorprende es la cantidad de talento que hay en la ciudad, fotógrafos que hacen tomas increíbles, escritores amateurs con una calidad literaria sorprendente, y la fusión de ambos es que no puede explicar.

Además mencionó que fue una gran sorpresa como en Canadá hay múltiples apoyos al arte, y se tiene que trabajar arduamente para conseguirlo, señalando que en México hay más apoyo (o es más fácil) conseguirlo, para seguir creciendo.

Los planes a futuro es hacer la cuarta edición de “Poesía en la Piel”, tener participantes extranjeros, llevarla más lejos, a todas las partes de México y el mundo para que el arte celayense y mexicano llegue a más lugares, que trascienda, y que la galería crezca e incluso se haga una antología con los poemas y fotografías, que se pueda vender y lo recaudado sirva para apoyar a niños artistas.

Y un mensaje para todos aquellos jóvenes que quieren salir adelante que quieren seguir sus sueños es que: “aprovechen todas las oportunidades, que participen en todas las convocatorias de poesía, fotografía o a lo que se dediquen, que no les de miedo de exponer, no les de miedo las críticas, no les de miedo llegar lejos, que sigan adelante, que se motiven, ya que habrá gente que amará tus obras y esa misma te impulsará a llegar más lejos, y que hay trabajar muy duro, las cosas no son fáciles, ser humildes, aprovechar las oportunidades, apoyar a otros artistas que van empezando, apoyarse los unos a los otros, amar lo que hacemos, y as´pi la gente lo verá, no importa cuantos errores cometamos, siempre habrá puertas y ventanas, no darse por vencido, ni quedarse en la zona de confort, llegar más lejos, que el arte llegue a toda la gente”.