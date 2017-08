Tramitan y no dan tarjetas

Ciudadanos hicieron notar que para el trámite de la tarjeta SIBE preferencial y de estudiantes no se las han entregado, a pesar de que el lunes regresarán a clases.



Las principales molestias de la gente es que tardan mucho, señalando que tardan más de una hora para ser atendidos, otro es que son muy pocas tarjetas las que dan, para cada día tienen 30 tarjetas para preferente y 20 para estudiante, siendo un número pequeño para tanta demanda.



Para todo aquel que quiera tramitar su tarjeta se reciben los papeles pero dan de prórroga 10 días, situación que ha generado descontento, ya que para los estudiantes de nivel superior ya entraron a clases y por no tener su tarjeta pagan pasaje completo.



“Si afecta, gasto hasta 200 pesos a la semana en puro pasaje, me dijeron que el 28 de este mes pase por mi tarjeta; es mucho tiempo el que pasa, vine desde el martes y me dieron un papel, que con ese podía recogerla, vengo hoy (viernes) y me dicen que hasta después”, señaló Guadalupe Vega, estudiante afectada.



Otro caso es el de la señora Manuela, ella vive en la colonia Vázquez Bonfil, adulto mayor que llegó desde las 6 de la mañana, al mediodía fue atendida, pero le mencionaron que “se había caído el sistema” que tenía que regresar en una hora, acto que hizo; pero para su fortuna a la 1 y media ya tenía su credencial.



Denisse y Brenda también son dos estudiantes que fueron a tramitar sus credenciales, de igual manera les pidieron la documentación y un papel para que recojan su credencial, situación que les afecta porque desde hace dos semanas entraron a clases y esperar más, es un golpe para su economía.