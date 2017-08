La enfermedad del poder

Muchos de nuestros gobernantes tienen el llamado “síndrome de hubris” que radica en la llamada enfermedad del poder. No tienen la intención de gobernar por el arte de servir, sino que lo que desean es un ego personal, una sed de superioridad y de jerarquía mal concebida. “El poder afecta de una manera cierta y definida a todos los que lo ejercen”, escribió Ernest Hemingway, sorprendido de que tantas personas perdieran el contacto con la realidad tras alcanzar un puesto de autoridad. Como si estuvieran incubando una enfermedad mortal y sufrir curiosos síntomas, que iban desde la necesidad de recibir halagos hasta la sensación de sentirse elegidos para llevar a cabo una misión trascendental y acabar sintiéndose por encima del bien y del mal. Considerando que el poder puede ser considerado como una enfermedad, ¿qué agente infeccioso la causa? y es el llamado “hubris” y fueron los griegos quienes acuñaron este término, con el que designaban la falta más grande que podían cometer los héroes: creerse superior al resto de los mortales. El hubris (palabra derivada del término heleno “hibris”) y es el ego desmedido, la sensación de poseer dones especiales que le hacen a uno capaz de enfrentarse a los mismos dioses. Como antecedente en la mitología está plagada de personajes que son víctimas de su soberbia, como Aquiles, que encolerizó a los dioses al desobedecer su prohibición de ultrajar el cadáver de Héctor; e Ícaro, quien gracias a unas alas fabricadas con plumas y cera creyó que podía volar tan alto como los dioses y llegar al Olimpo. Pero la arrogancia de ambos fue castigada. Aquiles murió a manos de Paris, el hermano de Héctor; y el sol derritió la cera de las alas de Ícaro, de modo que el altivo joven cayó al mar, en cuyas aguas desapareció para siempre. Porque tras el subidón del hubris siempre viene la némesis, que es como los griegos llamaban a la desgracia con la que los dioses castigaban la arrogancia de ciertos humanos. Es interesante como el hubris era un concepto moral, pero los atenienses acabaron incorporándolo a su código legal, lo que le dio un matiz más práctico (que es el que aquí nos interesa) y lo definió, tal y como lo explicó el historiador Enrique Suárez Retuerta, como: “La violencia ebria que los poderosos ejercían contra los débiles y la arrogancia grosera de quienes ostentan el poder”. Existe un caso para comentar recientemente, el del presidente de Ecuador José Abdalá Bucaram, quien comenzó su mandato aplicando medidas sociales y volcándose en tratar de enderezar la situación económica del país. Pero conforme concretaba sus logros políticos, iba dando rienda suelta a comportamientos cada vez más extravagantes. Creó su propio programa de televisión, en el que atormentaba a los espectadores con sesiones de karaoke, actuaba junto a un grupo llamado Los Iracundos, e incluso se empeñó en contratar a Diego Armando Maradona como asesor personal por un millón de dólares al año. Llegados a ese punto, la némesis era inevitable, y Bucaram fue destituido de su cargo por “incapacidad mental”. El síndrome del hubris se sube a la cabeza al gobernante, y es como escribió John Locke: “La adulación es un vicio horrendo que empobrece al que lo recibe, aunque le haga creerse un dios”. Cuantos gobernantes no tendrán está enfermedad y sería muy interesante para la sociedad analice perfiles de quienes nos gobernaran en el 2018 para no equivocarnos. “El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla. Enrique Tierno Galván, Político e intelectual español”.



Twitter @ArellanoRabiela