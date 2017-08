El empresario que hará brillar nuevamente al 'Sol', Luis Miguel

A este "tiburón" no se le va viva ninguna presa, incluso si se trata de Luis Miguel.



Carlos Bremer, el empresario regio que participa en el reality Shark Tank México: Negociando con Tiburones, se ha propuesto apoyar a reactivar la carrera de "El Sol" que se ha visto seriamente afectada a partir del 2015.

Luismi no sólo quedó mal con el público por la ola de conciertos cancelados en México y Estados Unidos; también porque incumplió con el contrato que firmó con Alejandro Fernández para juntos hacer una gira pactada en el 2016, que nunca se realizó, y por la que recibió un adelanto de 5 millones de dólares.



"Lo que queremos realmente es reactivarlo, que esa estrella de México vuelva a los escenarios y que cambie la imagen que hay, de que ya no era tan cumplido, que ya no era tan serio, que vuelva a ser mejor de lo que llegó a ser en su momento", dijo el CEO y Presidente del Consejo de Value Grupo Financiero, quien promueve la segunda temporada del reality que se transmite por Canal Sony.



Bremer y el cantante de 47 años se encontraron en mayo en Las Vegas, después de la pelea que ganó Saúl "El Canelo" Álvarez contra Julio César Chávez Jr.





Durante su encuentro, en el que Luis Miguel estuvo acompañado de los empresarios Carlos Slim Domit y Miguel Alemán Magnani, Bremer se dio la oportunidad de hablarle claro sobre la mala imagen que tiene frente a sus fans.



"Ahí me decía (Micky) 'no, Carlos, es que hay que cambiar el planeta' y le dije: 'no, no, hay que cambiar la mala impresión que dejaste hace poquito, luego cambiamos el planeta mi amigo'.



"Hay que hablarle muy derecho porque luego es muy chiflado; digo, como fue una gloria en todos los países y en todo".



El empresario ha destacado en el mundo del entretenimiento por ser impulsor del deporte; es el prinicipal patrocinador de Saúl "El Canelo" Álvarez y apoya la carrera del beisbolista Adrián González.



También se ha involucrado en el cine como productor ejecutivo de las cintas El Juego Perfecto, que estrenó en el 2004, y en dos meses estrenará la cinta 108 Costuras, ambas rodadas en Monterrey, basadas en historias reales de figuras del beisbol.





Bremer no es el único que apoyará la carrera de Luis Miguel, los empresarios mexicanos Miguel Alemán Magnani, Antonio Cué y José Luis Ramírez Magnani, preparan con Gato Grande Productions y MGM su serie que será distribuida por Netflix en América Latina y España, y por Telemundo en Estados Unidos y Puerto Rico.



"Yo lo vi (a Luis Miguel) muy aterrizado, lo vi muy consciente. Sí tiene esperanzas de hacer un regreso increíble después de la serie, que yo creo que va a ser muy interesante para la gente".



La conexión entre "el tiburón" de Shark Tank México y el intérprete de "La Incondicional" fue a través de sus amigos Slim Domit y Alemán Magnani.



"Estamos tratando de revivir esa gloria de México, pero por el buen camino, ahí va muy avanzado eso también".



Al insistirle qué tipo de apoyo dará a "El Sol", se le cuestionó si será como inversionista en la serie.



"Estoy apoyando de diferentes maneras a revivir a Luis Miguel junto con mis amigos, los que viste conmigo (en Las Vegas). (Todo es) para que no vuelva a fallarle a la gente ni a sus fans ni a la gente que confió en él".

Aclaró que no pretenden cambiarle su personalidad porque ser una figura enigmática le ha funcionado muy bien.



"Queremos proyectarlo parecido (a como es él), pero cumplido. Su personalidad no nos interesa cambiársela, él es el que es", dijo el Presidente del Consejo de Value Grupo Financiero.



Aunque todavía no es un hecho, Bremer le propondrá a Luis Miguel cantar "El Himno Nacional Mexicano" en la próxima pelea que sostendrá Saúl "El Canelo" Álvarez contra Gennady Golovkin el 16 de septiembre en Las Vegas.



"Estamos tratando de llevarlo a la pelea, no sé si a cantar 'El Himno...' o a qué, pero yo creo que ahí va a estar".