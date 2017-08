¡Forma Netflix un superequipo!

Cuatro superhéroes con un objetivo en común: Salvar a Nueva York.

Figuras solitarias, que al unirse se vuelven más fuertes son “Marvel’s The Defenders”, serie de Netflix que hoy llega a la plataforma streaming.

Una mujer con súper fuerza, un abogado ciego, un multimillonario experto en artes marciales y un hombre de acero, serán los encargados de detener a la villana Alexandra (Sigourney Weaver), que amenaza con destruir todo. No estarán solos, ya que a este equipo se unen otros héroes como Elektra, Misty Knight y Colleen Wing.

La historia proviene de los cómics homónimos de Marvel, creados por Roy Thomas, sobre superhéroes que tienen que combatir el crimen.

Muestran su lado más humano

En entrevista con am, Charlie Cox y Finn Jones, hablaron sobre el proyecto que no busca la pleitesía de los fans del cómic, sino mostrar de forma original la lucha de Daredevil (Charlie Cox), Iron Fist (Finn Jones), Luke Cage (Mike Colter) y Jessica Jones (Krysten Ritter), para rescatar el Hell’s Kitchen, uno de los barrios más violentos de Nueva York.



“Una de las cosas más importantes de la serie es cómo tomas a estos cuatro individuos que no confían en ellos y los mantienes juntos en la misma habitación, así empiezan a confiar, lo bueno es que hay una buena química y es una celebración de cuatro súper héroes”, dijo Cox.

Una de las variantes de la producción es el sentido del humor de los personajes, y el tratamiento en su carácter, gancho que funcionó, según la crítica especializada.

“No se trata de definir personajes buenos o malos, todos tienen sus demonios, complejos, traumas, pero pelean con ellos. Es una lucha personal, con cierto humor”, añadió Jones.

La lucha interna y reconocer sus errores, serán las fortalezas que mostrarán en la serie.

“Él (Iron Fist) perdió a sus padres pero mantiene un espíritu de optimismo, amo este lado del personaje que tiene un espíritu fuerte. Al principio de la serie ni siquiera sabe qué tipo de superhéroe es, y en el transcurso de ‘The Defenders’ lo descubre; son episodios en los que nos metemos en el pensamiento de los personajes, vemos lo complicado que es crecer para ellos, el show es maravilloso y que mejor que tener a Netflix para contar la historia”, comentó Jones.

Como todo producto de Marvel, no fue fácil enfrentar comparaciones, pero ellos lo tomaron como un área de oportunidad al mostrar su parte más humana.

“Uno de los motivos para que este show tenga éxito y mantenga la atención alrededor de 50 horas, es que podemos ver cómo estos personajes está comprometidos con lo que pueden hacer; van a casa y vemos cómo se sienten, se sientan en el sillón y piensan en lo que han hecho. “Una de mis escenas favoritas es cuando Daredevil necesita romper con la justicia, vemos su miedo y la vergüenza con lo que está haciendo, creo que es la cosa más importante que podemos aportar de estos personajes a la serie”, explicó Cox.

“Para ser honesto no estoy buscando apoyo, admiración o amor por la serie; la verdad es que no tengo mucho tiempo para escuchar lo que dice mucha gente, amamos el show, sabemos lo que está pasando con los personajes. “Vamos a ver qué pasa, nosotros no pretendemos hacer un súper héroe perfecto, ¡eso no es divertido!, sino que los acompañamos en su viaje, hacemos que crezcan con un propósito y una de las grandes cosas que tiene ‘The Defenders’ es que ves a tres personas que tienen habilidades diferentes y dices ¡wow!, está bien porque están usando estas habilidades de manera responsable”, agregó Jones.

¡Power femenino!

Por último, y a pregunta expresa sobre el papel de las mujeres en la serie, ambos actores coincidieron que no existe distinción de género.

“No hay un punto en ‘The Defenders’ donde se haga referencia al hecho de que Jessica Jones sea mujer y nosotros hombres, no hablamos de eso, el hecho es que en el guión no hay referencia de: ‘¡Tú eres mujer y yo hombre!’. Hay muchos héroes femeninos en los cómics, es maravilloso, estamos orgullosos de que haya personajes muy fuertes femeninos”, finalizaron los actores que estuvieron en la Ciudad de México el mes pasado para presentar la serie.

Unen fuerzas

- “Marvel’s The Defenders” es una miniserie de ocho episodios.

- Douglas Petrie (Buffy la Cazavampiros) y Marco Ramirez son los creadores del show.

- Jon Bernthal (Punisher), Rosario Dawson (Claire Temple), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Élodie Yung (Elektra) y Carrie-Anne Moss (Jeri Hogarth) también son parte del elenco.

- La serie se grabó de octubre de 2016 a marzo de 2017 bajo el título de “Group Therapy”.

- Joe Paesano, quien laboró en las dos temporadas de Daredevil, compuso la música de The Defenders.