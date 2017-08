Foto familiar al estilo... socialité

Las Kardashian, incluyendo la hermanas Jenner, posaron todas juntas para la portada de la edición de agosto de The Hollywood Reporter.

El clan, integrado por Kourtney, Khloé y Kim Kardashian y sus medias hermanas, Kendall y Kylie Jenner, aparece con su matriarca, Kris, con motivo de los 10 años del reality Keeping Up with the Kardashians.

Las celebridades posaron ataviadas con poca ropa en tonos claros y verde olivo.

El fotógrafo responsable de la sesión fue Miller Mobley y ésta tuvo lugar en abril, en Hollywood.

La familia cumple 10 años de estar al aire con el programa Keeping up with the Kardashians y es por ello que decidieron posar como familia y además el próximo 29 de septiembre se transmitirá un programa con 90 minutos de duración, en honor a su décimo aniversario.

El programa se ha hecho famoso debido a que cuenta el día a día de las estrellas desde su lujosas residencias en el área de Los Ángeles y surgió tras el escándalo de Kim cuando se filtró un sex tape de ella con su ex, Ray J.