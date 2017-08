Maite Perroni apoya dejar la 'exclusividad' en las televisoras

Los actores Maite Perroni y Sebastián Rulli mostrarán una nueva cara de las familias en la teleserie Padre a toda madre. Ambos expresaron la importancia de llevar historias diferentes a los espectadores a partir de la apertura en las televisoras.





"Creo que lo importante es mandar el mensaje de que haciendo equipo y familia se puede encontrar un beneficio. No quedarnos con estos patrones que generan juicios y comentarios contra los hombres que se quedan en casa porque la mujer es la que trabaja. Creo que ambos merecen respeto", explicó Perroni.



La cantante expresó que, aunque complicado, buscará compaginar su carrera musical. "No es tan fácil, pero me siento afortunada porque hago lo que me gusta. Disfruto tanto de la música como de la actuación y en este momento, con todos los resultados que Loca me ha regalado, me siento llena de ilusión".





Sobre el cambio que se ha dado ahora entre televisoras, Maite dijo verlo como algo positivo, además de explicar qué la motivó a no ser exclusiva de Televisa. "Las cosas están cambiando y es algo bueno, porque da oportunidad a todos los actores de seguir creciendo, de tener otras oportunidades y decir cómo quieren llevar sus proyectos.



"No soy exclusiva. Es una decisión que tomé yo hace mucho tiempo, desde hace un año más o menos. Incluso antes de que hiciera la telenovela de Lichita decidí que ya no iba a continuar como exclusiva porque quería poder tomar mis propias decisiones en mi carrera", explicó.



La actriz explicó que eso no es un obstáculo en su relación con la televisora: "Tengo una excelente te relación con la empresa y me han dado proyectos que me han llenado de satisfacciones y yo con mi trabajo he retribuido eso".





Por su parte, Sebastián Rulli habló también sobre la apertura de las televisoras. "Me siento bien en esta empresa. La verdad yo nací y crecí aquí, le debo todo. Se cuentan muchos chismes pero yo sigo con exclusividad. De todas maneras, el hecho de tenerla no coarta la posibilidad de trabajar en otras plataformas o en otras empresas, eso es un avance".



Al ser cuestionado sobre si Angelique, su novia, ya tenía proyecto en puerta, explicó que se encontraba enfocada en otras cosas. "Está con su familia que llegó de Francia, tomándose unos días para estar unidos, es algo que mucho tiempo estuvo deseando; seguramente al regreso va a estar aplicada en algún proyecto".