Contenedor de basura, punto de venta de explosivos

Objetos explosivos y la lista de precios de cada accesorio ‘aparecieron’ debajo de un contenedor de basura la mañana de ayer, exhibiendo con ello la presunta venta ilegal de explosivos a lupios.

El hallazgo de estos materiales ocurrió después de las 10:20 de la mañana, tras un reporte ciudadano. Estaban dentro de una bolsa resellable, que a su vez estaba dentro de una bolsa de plástico negra.

De acuerdo con la nota de precios que estaba en el ‘paquete’, éste incluía un bombillo y un rollo de cañuela, los cuales al parecer son usados dentro de las minas para detonar las rocas y extraer los minerales.

La bolsa estaba debajo de un contenedor de basura ubicado en la parada de camiones, poco después de la glorieta de Dos Ríos, de manera que a simple vista no era posible dar con ella. Un pepenador que frecuenta la zona comentó que en otras ocasiones han dejado materiales usados en la explotación de minas, pero que en la mayoría de los casos nadie se entera.

Debido a las situaciones similares que se han presentado, al parecer, el contenedor funge como un punto de reunión entre lupios y vendedores de explosivos, donde no necesariamente se tienen que ver las caras ni aparecer a plena luz del día.

Minutos después del hallazgo, policías municipales acudieron al lugar, acordonaron el sitio y dieron parte al Ministerio Público, para que realizara los peritajes correspondientes.

Bomberos Voluntarios A.C. y Protección Civil municipal también arribaron al contenedor para revisar los materiales hallados y determinar si representaban un riesgo para los transeúntes; posteriormente llegaron elementos del Ejército Mexicano para retirar los materiales.

Debido a la movilización que se generó por el hallazgo, los transeúntes miraban atónitos el contenedor acordonado, e incluso en redes sociales hubo especulaciones sobre si se trataba de una granada o una amenaza de bomba.

Se deslindan

En respuesta al hallazgo y que en una de las notas eran ligados debido a los materiales, la empresa Great Panther envió un correo electrónico a am Express, donde afirmó que se realizó una investigación interna y se concluyó que los materiales encontrados no pertenecen a su inventario.

De acuerdo con los sitios web de fabricantes de explosivos, el bombillo es el contenedor del detonante, llamado ANFO, y requiere un detonador, conocido como nónel, por lo cual el hallazgo sería una muestra de una posible forma en que realizan negocios los lupios y los vendedores ilegales de explosivos.

Explosivos plásticos

Daniel Barrera Barrón, comandante de Bomberos Voluntarios A.C., indicó que en la bolsa encontrada la mañana de ayer debajo de un contenedor, no se encontró pólvora, ni dinamita, ya que estos no se usan actualmente en las minas, sino que se trata de una sustancia plástica utilizada para barrenar.

“Es parte de un material explosivo que ahora se utiliza para las minas. Son materiales sintéticos, ya no es como antes que se utilizaba dinamita. Forma parte de los conocidos detonantes plásticos, aunque nosotros no sabemos cómo funciona porque es algo que utilizan los mineros. Para que funcione requiere de otros aditamentos, porque por sí solos no funcionan, necesita de otras sustancias”.