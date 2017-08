¡Mentira! No rehabilitarán las fuentes de la ciudad

El alcalde Édgar Castro Cerrillo, aseguró que en la Administración Municipal no existe algún proyecto ejecutivo para la restauración de ocho fuentes de la ciudad, con una inversión de 3.5 millones de pesos, el cual anunció la Fundación Organizado para Servir, que preside el senador Gerardo Sánchez García.

De acuerdo con lo anunciado por la fundación, las fuentes que serían intervenidas son: la del Baratillo, de la plaza del Ropero, Pastita, Peñitas, dos en el jardín El Cantador, la del templo de La Compañía, y de la plaza Mexiamora.

“Esto no es de oficio, es de presentar el proyecto. Tenemos que ser en nuestro actuar responsables, y si se señala que está y se tienen recurso para restaurar nuestras fuentes, que son un monumento y un patrimonio de los guanajuatenses, su servidor sería el principal en estar atento y apoyar esas gestiones”, puntualizó el Alcalde.

Castro Cerrillo comentó que las gestiones para la rehabilitación de la fuentes se hicieron sin consultar al Municipio, y “si lo del proyecto ejecutivo se tiene o no se tiene, lo desconozco por quién realizó las gestiones. Yo no la descalifico, pero simplemente no conozco, y las áreas de la Administración no tienen ningún proyecto, no hay ninguna autorización por parte de la Administración”, insistió.

El edil explicó que cuando se realizan gestiones ante la Federación, los proyectos nacen y salen del Municipio, se registran en las diferentes Secretaría Federales, y son las autoridades municipales quienes hacen los trámites burocráticos, y que sólo lo que tiene en el escritorio es un oficio de la fundación.

En el documento, que recibió la Secretaría Particular del Alcalde el 30 de mayo de este año, se hace de conocimiento al edil que la fundación gestionó los recursos ante el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.