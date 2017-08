¡Fiesta a ritmo de son jarocho y huapango!

De son jarocho y huapango, así será el próximo fin de semana, con los conciertos que ofrecerá Factoría de 7, Arte y Cultura A.C.

El sábado 19 de agosto, a las 18:00 horas, se presenta ‘Iguanas ranas’ y el domingo 20, a las 12:00 horas, será el concierto por ‘Caimanes de Río Tuxpan’. Ambas actividades musicales tendrán lugar en el Museo de Arte Contemporáneo Primer Depósito, sin ningún costo.

‘Iguanas ranas’ está conformada por Sabina Estrella (jarana y voz), Fran González (jarana, requinto y voz) y Bernardo del Llano de Silva (Jarana y voz). Además, en esta ocasión se cuenta con un invitado especial, el músico Andrés Flores, quien deleitará al público en la jarana, percusión y voz.

Sabina Estrella es una bajista, cantante y compositora de San Miguel de Allende, quien creció en una familia musical y fue expuesta al son jarocho desde temprana edad. Actualmente reside en Los Ángeles, California, donde realiza sus estudios en The California Insitute of the Arts, en la carrera de jazz.

Su compañero es Francisco Xavier González García, originario de Irapuato. Por ahora forma parte de dos proyectos musicales (Los Arribeños, Maíz y Tierra) enfocados en la música del son jarocho. Con Los Arribeños participó recientemente en el Festival del Tereré, que se lleva a cabo en Itakyry, Alto Paraná, Paraguay y es organizado por CIOFF Internacional.

Bernardo Arellano De Silva forma parte del grupo Maíz y Tierra como jaranero y cantante, en el que ha dado conciertos en varios recintos de la ciudad de Guanajuato. Además participó en el Primer Encuentro de Son Mexicano que se llevó a cabo el año pasado en la capital.

‘Caimanes del huapango’

‘Los Caimanes del Río Tuxpan’ está conformado por José Abraham Morales (jarana huasteca), Andrés Peña (quinta huapanguera) y Manolo Zavala (violín). La agrupación tiene como objetivo preservar, difundir y compartir la cultura y tradiciones de la región huasteca, principalmente la música.

Por ello, conviven con los músicos de antaño para aprender, de primera mano, cómo se toca y se vive el son huasteco, cómo se canta, cómo se siente, para así lograr una mejor interpretación.

Es así que, con la enseñanza de los ‘viejos’, interpretan el huapango y el son con el toque de juventud y frescura que los caracteriza.

Han llevado su música a diversos escenarios del país.