Entregan útiles con su nombre grabado

“¿Sabes cómo me llamo?”, parecía ser la 'pregunta secreta' que los irapuatenses beneficiados con paquetes de útiles escolares debían responder a la diputada local del PRI, Irma Leticia González Sánchez.



Luego de más de dos horas de esperar la llegada de la legisladora local y de que se empezará el reparto de paquetes, que contenían libretas, plumas, un diccionario e incluso material con el nombre de la diputada, los beneficiarios recibieron los apoyos de las manos de la priista, en la explanada del mercado Irapuato, ubicado al sur de la Ciudad.



“¿Sabes cómo me llamo?, ¿sabes mi nombre?”, eran los cuestionamientos de la diputada, a lo que los ciudadanos, la mayoría mujeres, respondían “Irma Leticia”, pero hubo quienes no supieron la respuesta, lo que provocaba la molestia de la diputada, quien incluso llegó a llamarle la atención a quienes forman parte de su equipo de Enlace, quienes portaban playeras rojas.



González Sánchez citó a los ciudadanos antes de las 10 de la mañana para entregar una parte de los 2 mil paquetes de útiles escolares para el regreso a clases, quienes debieron entregar documentos como la copia de la credencial de elector para poder ser registrados, además de comprobar los apoyos ante el Congreso Local.



La diputada explicó que esta es la tercera entrega que realiza en su tiempo dentro del Congreso Local, siendo la compra de útiles escolares, un gasto muy sentido por los padres de familia, aunque señaló que no era un ‘evento político’.



“Lo hacemos aquí (mercado Irapuato) porque no caben en mi Casa de Gestión, ya di una cantidad ahí, hoy doy otra cantidad y el martes doy otra cantidad, en total son 2 mil paquetes de útiles (...) yo no estoy pintando los cuadernos de rojo”, finalizó.

Deberán trabajar activos del PRI



Quitar los ‘candados’ para que ciudadanos contiendan por candidaturas para 2018 en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), obligará a los ‘activos’ del tricolor a que trabajen y se acerquen con la ciudadanía, señaló el senador, Gerardo Sánchez García.



En su visita a Irapuato, señaló que esto fue lo más relevante de la XXII Asamblea Nacional del Partido.



“Hay una apertura para ciudadanizar las candidaturas que muchas de las veces era un problema que tenía que simularse a través de ciertas alianzas (...) esto nos permite que los activos del partido tengan que ser permanente, con las bases, la gente, los problemas, con las colonias”.