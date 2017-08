Entregarán útiles a ciudadanos

Más de dos mil paquetes de útiles escolares serán entregados a igual número de beneficiados por parte de la diputada local priista, Irma Leticia González Sánchez.



La legisladora citó a los beneficiados en la explanada del mercado Irapuato, ubicado sobre la avenida Guanajuato.



Algunos de los beneficiados recibirán el día de hoy el paquete de útiles escolalres, mientras que otros obtuvieron una pulsera para poder recoger su paquete durante la próxima semana en la casa de gestión de González Sánchez en la calle Pedro Martínez Vázquez de la colonia Eucaliptos.



González Sánchez insistió en que no es un acto político, sino una forma de apoyar a las familias irapuatenses ante el regreso a clases.



"No sé por qué no se destina recurso a dar este tipo de apoyos por parte del Gobierno, es algo muy sentido por los ciudadanos", comentó.

