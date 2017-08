Opina alcalde de asesinatos

Tras los hechos que se dieron en una cachimba en el Libramiento Norte, el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez indicó que podría tratarse de un ajuste de cuentas.



Indicó que el asunto quedó en manos de la Procuraduría de Justicia del Estado y que estos asesinatos obligan a las autoridades a dar revisión a las cachimbas.



"Seguramente hay algo que está sucediendo ahí, no podemos cerrar los ojos a esta situación", dijo.



Asimismo comentó que ataques como estos no siempre se pueden prevenir, pues no se sabe donde ocurrirán ni contra que persona.