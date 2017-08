“Los embriones del mal” del autor Julio Borja, “Es un libro que surge de una idea para no poner directamente una línea que me entrelace con algo ilícito, para no causar algún problema político, y lo que va de cuestión de seguridad., es por esto que lo llame así “Los embriones del mal” es un libro temático sobre la seguridad , inyectado con un tema de educación de lenguaje corporal criminalistico”, refirió en entrevista para AM el autor de este libro.

La presentación se realizó en las instalaciones de Casa de la Cultura Zona Centro, lugar en donde estuvieron presentes amistades, compañeros e invitados especiales.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación ( IMCAR), Atala Solorio Abreu; dio cordial bienvenida al licenciado Julio Borja y lo felicitó por el lanzamiento de su primer libro.

Por su parte, el licenciado Borja dijo sentirse satisfecho de escribir este libro que desde luego es el arranque de muchos otros proyectos que tiene en puerta.

Para el autor del libro escribir este libro fue de lo más interesante y quizo compartirlo junto a sus conocidos, amigos, familiares e invitados.

Luego de la presentación se ofreció un brindis en honor al autor del libro, donde todos los presentes degustaron de los deliciosos capanés y vino tinto,