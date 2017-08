¿Corre peligro la carrera de Marco Fabián?

Ese intenso dolor en la espalda obligará a que Marco Fabián sea operado el sábado en Houston y vuelva al campo hasta enero próximo, mas su carrera no está en riesgo, afirma Carlos Peçanha, fisioterapeuta de la Selección Mexicana, quien ha estado en contacto con el atacante del Eintracht Frankfurt.

Vía telefónica, el especialista aclara que el tapatío padece "una protrusión y abombamiento discal en una zona de la columna, en la zona lumbar, que está afectando un poco la zona de los nervios, por lo que le dan las molestias que lo incapacitan para jugar al futbol, pero es algo transitorio, que se puede arreglar de manera rápida y con muy buen pronóstico".



La decisión de ser intervenido quirúrgicamente se debe a que es una molestia que lleva bastante tiempo. De hecho, le obligó a perderse varias semanas durante la primera mitad del año.

"Existen varios tipos de lesión: por trauma, tiempo —que es la degenerativa—. Ahorita, su cuerpo le está cobrando factura de todo lo que ha hecho actualmente y tiene ciertos factores: la espalda un poco acentuada, la curvatura, pero eso ya venía ocasionando ciertas molestias", describe el miembro del cuerpo técnico tricolor. "En Alemania intentaron el mismo tratamiento que se hizo con Rafa [Márquez] en Houston, que es la primera opción de todos".



Peçanha revela que la opción de pasar por el quirófano se contempló desde hace semanas.

"Termina Copa Confederaciones, hablamos, empezaron otra vez las molestias y le sugerimos que hiciera eso", comparte. "Estoy seguro que de quien lo va a operar tiene muy buena experiencia en el tema, así es que no creo que haya problema alguno para la carrera deportiva de Marco".

Aunque no tiene opción de ser una alternativa para Juan Carlos Osorio en lo que resta del año. Al representativo nacional le quedan cuatro partidos en el hexagonal final de la Concacaf rumbo a Rusia 2018, pero sólo necesita un triunfo para garantizar su lugar en la Copa del Mundo.

"No sé todavía cuánto tiempo tardaré en volver a jugar. Lo primero es la operación", dice Fabián, en declaraciones a ESPN. Por lo pronto, se concentra en eliminar ese intenso dolor en la espalda.

