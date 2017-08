Dianita combina la cocina con las artes marciales

Alrededor de un buen platillo, entre olores y sabores llenos de tradición y herencia familiar, es como Dianita afronta la vida dentro y fuera del octágono, al que llegó sólo porque quería entrar en su vestido de graduación, aunque ahora afrontará una eliminatoria rumbo al título en XFL35.

"Yo entré a este deporte más que nada por querer bajar de peso, por salud. Mi hermano y yo nos decidimos a entrar a un gimnasio justo cuando me iba a graduar y pues mi intención nada más era entrar en el vestido", reconoce entre idas y venidas, atendiendo clientes en su negocio de comida "El Paso del Norte".

"Soy licenciada en Relaciones Comerciales y por ello puse mi negocio. Aunque muchos creen que se llama así por la canción de Antonio Aguilar, la verdad es que no. Es porque estamos ubicados en la calle Norte 27 (número 22, colonia Lindavista Vallejo tercera sección)", afirmó.

Haciendo malabares con los platos, Dianita vuelve para afirmar que "llevamos casi 10 años y lo puse junto con mi mamá. Ella es la cocinera y yo quien lo administra. Comenzó como algo pequeño, pero gracias a Dios hemos ido creciendo".

Rememorando un poco, afirma que "yo vivía aquí, pero ya no desde que me junté con ‘Thunder’ hace tres años. Él está encantado con mi negocio y conmigo, por lo que me apoya y entiende esto de las artes marciales mixtas. Tengo el servicio completo con él".

Sobre lo que opinó su mamá de que se dedicara a este deporte, comentó que "al principio no le gustaba, pero me empezó a ir bien y comencé a ganar y ganar, por lo que me dijo: ‘Si te gusta eso, pues órale. Pero hazlo bien, sino ni te subas’".

Con las enchiladas como su especialidad, añadió: "Y tiene razón: La verdad es que a pesar de que soy cero violencia, este deporte me cautivó cuando las pesas me aburrieron y decidí mejor dejar el zumba y los pilates para meterme al kickboxing y valetodo".

SUEÑA EN GRANDE. Sobre su futuro, consideró que "ahorita pienso seguir entrenando y peleando hasta que el cuerpo aguante. Mi pelea del viernes es eliminatoria y si salgo campeona, quiero pensar que algunas ligas me voltearán a ver. Mi sueño es llegar a Invicta, para entonces abrirme paso a UFC".

Entonces, indica respecto a su negocio: "La gente es muy atenta conmigo y cuando se enteran que soy peleadora, no les dan ganas de echarse a correr para irse sin pagar".

"Y son muy atentos conmigo, tanto que incluso una vez un cliente me ofreció ayuda porque creía que era víctima de violencia intrafamiliar porque me veía con mis moretones. Fue lindo, pero le expliqué que sí, que sí me pegaban, pero no de la manera que él pensaba. Sí se sacan de onda, pero a mí me encanta trabajar en esto. El trato con la gente y que mis clientes vengan y yo les dé servicio es muy gratificante para mí".

CONÓCELA:

Nombre: Diana Montserrat Reyes Saucedo

Alias: Dianita

Nació: 26 de diciembre de 1986

Lugar: Ciudad de México

Altura: 1.62 metros

Peso: Mosca