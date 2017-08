La ‘ilusión’ de Duilio

Si Duilio Davino pudiera describir todo lo que significan los Rayados de Monterrey para él, el calificativo indicado sería “ilusión”.

El defensa mundialista en Francia 1998 ahora se dedica a la dirección, y en “La Pandilla” lo hace desde la Presidencia Deportiva. Allí, el hijo de Jorge “Tarzán” Davino y hermano de Flavio, ambos jugadores del León en los setentas y noventas respectivamente, tiene la misión de velar porque los intereses de su equipo se cumplan.

Por ello, aunque León lo vio nacer como persona y también como futbolista – fue canterano de los Panzas Verdes antes de debutar con Tecos en los noventa -, vuelve a la ciudad de Guanajuato con la meta clara de que su equipo supere a los Esmeraldas.

Todo esto como parte de un importante proyecto porque Monterrey siga siendo uno de los equipos dominantes del balompié mexicano, y en especial, porque supere absolutamente a su vecino incómodo y rival, Tigres.

¿Cómo te recibe la ciudad de León, Guanajuato?

Bien, tenía mucho tiempo de no venir, mucho trabajo pero aquí estamos aprovechando también para estar un rato con la familia.

Como leonés, ¿ves alguien de esta ciudad que vaya tras tus pasos?

No sé, yo creo que el León ha hecho muy bien las cosas, yo creo que hay gente muy capaz y uno siempre, aunque esté en otro lado, siempre lo ve de reojo porque le tengo mucho cariño a la ciudad y al equipo.

¿Qué esperan del partido contra el León?

León tiene muy buenos jugadores y hay que darle ese respeto y el respeto debe ser entregarnos al máximo y conseguir la victoria. Estamos, yo creo que, muy fuertes. Tenemos que seguir en ese plan y anular al León.

Ya calificaron a la Liguilla de la Copa MX, y de ganar sus partidos de esta semana que viene, ya prácticamente estarían en la de la Liga MX.

Sí, la verdad es que se nos viene León, Toluca y Cruz Azul; tres rivales muy difíciles. Luego se viene el paro de Fecha FIFA, así que tendremos que sacar la mayor cantidad de puntos para estar mucho más tranquilos.

¿Cómo ves a tu equipo? ¿Te gusta?

Claro que siempre hay cosas que mejorar, pero me ilusiona. Estamos muy contentos con el equipo que armamos. Yo veo un equipo que pelea cada pelota, que se entrega, que lucha y que después con la calidad hemos sido superiores a casi todos los rivales, o todos los que hemos enfrentado.

Hablábamos mucho con el “Turco” (Antonio Mohamed) que el área de oportunidad de este equipo es ser mejor visitante, ser más que el rival y hasta ahora creo que lo hemos conseguido.

¿Qué es lo más fuerte del Monterrey?

La calidad, pero siempre pensando en la unión de grupo. Hoy estamos muy contentos con el esfuerzo que hacemos y después la calidad me parece que hace la diferencia.

¿Hay una mejor actitud?

No es de actitud, simplemente ahí hay torneos que tienes que hacer cambios para bien del equipo y esos son los cambios que decidimos hacer y esperemos que el tiempo nos dé la razón.

Hubo que depurar personal y traer a nuevos jugadores, ¿mejoró mucho el equipo?

No sé si mejor o peor pero eran cambios que teníamos que hacer, que necesitaba el equipo y hoy estamos muy contentos con el plantel que hemos armado

¿Cómo has manejado la presión y la exigencia que tienes en Monterrey?

Cuando ya nos dedicamos a esto es parte de nuestra vida, estamos acostumbrados a trabajar bajo presión: al ganar, al perder; a la exigencia.

Monterrey es uno de los equipos de mayor crecimiento de los últimos años, es un equipo que a la par del estadio ha crecido muchísimo y que obviamente la exigencia es cada vez mayor, pero estamos tranquilos con el equipo que hemos conseguido armar, yo creo que nos ilusiona mucho y todas las decisiones que tomamos siempre han sido en el bien de la institución.

¿Cómo se llega a ser directivo del Monterrey?

La realidad es que cuando yo me retiro del futbol no tenía muy claro qué es lo que iba a hacer, siempre tenía en la cabeza ser entrenador, me preparé para ser entrenador, y las oportunidades que tuve no me llenaban realmente al cien, entonces me pegué a los medios (de comunicación).

Estuvo mucho tiempo en los medios y después de tres años en la televisión me seguía preparando en temas más de la industria del futbol, no solo de cancha, y obviamente la experiencia que tenía como jugador y el conocimiento que te da el aprendizaje de la televisión, me llamaron de Monterrey.

La verdad es que agradezco mucho la oportunidad que me brindaron. Estuve prácticamente un año como director deportivo, después me viene la posibilidad de ser presidente deportivo.

Me llama el consejo. El consejo era integrado, en ese momento, por José González Ornelas y Luis Miguel Salvador y después se da este cambio que fue como a partir de hace un año, más o menos.

¿Qué te pide la gente del Monterrey? ¿Cuál es el reto deportivo?

Lo primero que me hicieron ver es el código de ética del club. Los valores que representan a la institución. Y obviamente que todas las decisiones las tome pensando en bien del club.

¿Alguna meta en particular, a mediano, corto, o largo plazo?

La verdad es que los objetivos los hemos trazado juntos, los objetivos son bien claros: siempre tenemos que calificar del uno al cuatro (en la tabla general), este equipo no puede quedar fuera de eso.

Y después todas las cosas que juguemos ya sea liguilla, o cualquier otro torneo, aspirar a ganarlo.

Estamos armados para eso, somos una de las nóminas más importantes y la exigencia también de la gente también nos permite pensar en eso.

¿Ha cambiado la geografía del futbol mexicano, ahora hay más presión en equipos como Monterrey que en Chivas o América?

La afición de Monterrey, tanto la de Tigres como la de Rayados, consume mucho futbol, es cierto tiene menos números que otros pero consumen muchísimo futbol y obviamente el poder adquisitivo de la ciudad es muy alto.

Yo creo que los equipos cada vez están mejor, tanto Tigres como Rayados, cada vez están mejor y van a seguir creciendo. Y lo veo también que los jugadores prefieren ir a jugar a Tigres o Rayados que al América, Chivas o Cruz Azul, que antes no pasaba. Yo creo que ahí es donde se han dado los cambios.

¿Al futbolista le seduce más ahora ser jugador del Monterrey que de otro equipo en México?

Sí. Te seduce la afición, te seduce la plantilla porque obviamente estás más cerca de ganar…y también te seduce la ciudad.

¿Cómo se le hace para competir en un mercado tan voraz sin quedar en números rojos?

Primero, obviamente el consumo de la afición es muy importante. En Monterrey, tú sabes que tenemos vendidos todos los abonos todo el año, tenemos muchos patrocinadores, y tenemos el ingreso de la televisión; en base a eso se hace un presupuesto, se decide qué jugadores se pueden traer.

Después, obviamente, tenemos a muchos jugadores en nuestro poder y vienen los intercambios, vienen las ventas, las compras. Nosotros lo que buscamos siempre es darle el mejor producto posible a nuestra afición. Traerles a los mejores jugadores posibles en base a lo que podamos alcanzar.