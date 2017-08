Por ser de Televisa, América tiene que dar espectáculo: Herrera

El estratega Miguel Herrera señala que el América está obligado a dar espectáculo, porque es el equipo de Televisa, "la empresa más importante de México que ofrece entretenimiento".

"Es la obligación de este equipo, si no juega bonito la gente no se llena, vamos a salir a buscar el divertir a la gente", considera el técnico azulcrema.

"Desde que soy técnico, mi primera idea es divertir a la tribuna y eso intentamos cada partido, hay juegos en los que las cosas salen bien en otros no", añade.

Al disputarse tres partidos en la siguiente semana, "El Piojo" asume que su escuadra tiene que vencer a Lobos BUAP, Tigres y Morelia.

"El equipo se ve como me gusta, ésta era la semana complicada, tres juegos, trataremos de hacer nueve puntos de nueve y eso sería muy importante", analiza.

América suma tres triunfos en cuatro partidos disputados en lo que va del Apertura 2017.