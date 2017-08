El pintor que retrató los eclipses cuando no había fotografía

Si bien realizó autorretratos y paisajes, el creador adquirió fama por haber capturado con precisión un eclipse solar en una época en que la fotografía no podía registrar correctamente estos fenómenos naturales.



En 1918 Butler realizó el primer retrato de un eclipse solar a partir de notas taquigráficas que hizo sobre color, luz y tono para captar con mayor precisión el rango de brillo de la corona y el color de las prominencias, dijo a Hyperallergic Lisa Arcomano, quien es co curadora de la exposición "Transient effects: The solar eclipses and celestial landscapes of Howard Russell Butler", en la Museo de Arte de la Universidad de Princeton.





Arcomano agregó que la precisión científica en la observación de Russell en el evento pasajero todavía maravilla hoy a los científicos. Los intentos por fotografiar los eclipses solares datan de 1842, pero la corona del sol ardiente no podía ser capturada.



Previo a su pintura del eclipse de 1918, Butler ya había hecho trazos de auroras boreales y puestas de sol. Se graduó de ciencias en 1876 de la Universidad de Princeton, pero siguió una carrera artística.



Howard Russell Butler no solo capturó el eclipse solar de 1918, sino también en 1923, 1925 y 1932. Para la exposición en línea se creó un sitio donde incluso se puede escuchar su metodología con una recreación de una conferencia que impartió en 1918.