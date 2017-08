*** Eje León-Silao



Hoy se abre otro tramo del Eje Metropolitano León-Silao, el cuerpo derecho que va de Loza de los Padres-Comanjilla. Al mismo tiempo es el arranque de la etapa que va del bulevar La Luz a Delta, que terminará por conectar esta vía alterna.



PISAN ACELERADOR



El proyecto total de la vialidad que pretende desfogar el pesado tránsito de la carretera federal 45 es de 29.5 kilómetros y, luego de un atorón de años, el gobernador Miguel Márquez metió el acelerador para verla terminada en su sexenio.



INICIADO EL 2018



El secretario de Obra, Arturo Durán, se comprometió a que esté 100% terminada durante el primer trimestre del 2018. Un tramo de 4.7 kilómetros de Comanjilla-Puerto Interior va al 57% y otro de La Luz a Loza está al 36%. Se tardó la alternativa, pero ahora sí, ahí viene al fin.

***ADELANTO CASI LISTO



Si no pasa nada raro, es cuestión de días para que el Municipio y la Secretaría de Finanzas e Inversión del Estado formalicen el convenio de colaboración por el cual le abren a León la cartera de un adelanto de participaciones federales de hasta por 500 millones de pesos para proyectos de obra pública.



*CONVENIO POR FIRMAR



El tesorero de León, Gilberto Enríquez, quien viene de ser Subsecretario de Finanzas del Estado y tiene una muy buena relación con el actual secretario, el también leonés Juan Ignacio Martín Solís, adelanta que todo está casi listo para el convenio que, entre otras cosas, debe detallar los proyectos de infraestructura y programas en los que se habrá de invertir el recurso y que nada vaya a gasto corriente.



*RECURSO A LA CARTA



Entre las especificaciones está que el monto no se habrá de depositar en las arcas municipales en una sola emisión, no tiene caso sea así, pero sí estará disponible para que se utilice conforme se liciten y asignen los contratos de obra y sea necesario para realizar los pagos a los contratistas y proveedores.



*PISAR ACELERADOR



La apuesta del alcalde Héctor López es avanzar este año y el principio del 2018 con la mayor cantidad de obra pública posible, eso es, dar la “mejor cara” de la ciudad en plena campaña electoral. El recurso que les adelanten tendrán que pagarlo en el primer semestre del próximo con descuentos de las participaciones mensuales, lo cual dicen que no hay que preocuparse porque hay y habrá liquidez.



*EL COSTO DEL DINERO



Entre los detallitos que falta por cerrar en el convenio está el costo del dinero. El adelanto no tiene un cobro de intereses como tal, pero tampoco el Estado puede salir perdiendo porque corre el riesgo de que los entes fiscalizadores le observen. Así que al menos la inflación tendrá que pagar el Municipio.



*LAS OBRAS



Entre los proyectos que cuando se aprobó el adelanto se señalaron están la segunda y tercera etapa de la renovación de alumbrado público, la construcción de banquetas en varios bulevares, espacios públicos, pavimentaciones, etcétera. Pero de lo general el convenio tiene que aterrizar en lo particular. Además cada que se pretenda ejercer ese recurso, debe ponerse a consideración de la Comisión de Hacienda.

***MARISOL EN COMITÉ



De manera oficial la Concamin Bajío, que comanda Ricardo Alaniz Posada, envió ayer al Municipio de León su propuesta para que el asiento que tienen en el Comité de Adquisiciones lo ocupe la contadora Marisol Ruenes, presidenta de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa, y como suplente Mariela Vázquez, integrante de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Guanajuato.



*LA VOZ CIUDADANA



Este relevo se da luego de la reciente renuncia de Toño Guzmán. No es un encargo menor, pues el Comité de Adquisiciones tiene tres consejeros ciudadanos con voz y también con voto. Además de la silla de Concamin, están Toño Morfin por Coparmex y Luis Sandoval por el Colegio de Profesionistas. Marisol tendrá ahora que priorizar esta encomienda por sobre su aparición en los actos protocolarios.

***SPOT DE PANISTAS



El PAN entregó el INE el primer spot de tv en el que aparecen sus tres aspirantes presidenciales al 2018 de menor reconocimiento en las encuestas: los senadores Ernesto Rufo Appel y Juan Carlos Romero Hicks, y el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez. Aunque por los nuevos lineamientos del INE apenas y tendrán hasta el 8 de septiembre para aparecer.



*ROMERO HICKS SÍ



Inicia con Rufo Appel, el primer gobernador panista en el país, quien dice “los panistas estamos listos para acabar para trabajar por México y acabar con la corrupción”. Le sigue Derbez Bautista con “somos la alternativa confiable, humanista, que va a sacar adelante a nuestro País”, y concluye Romero Hicks con su inseparable mochilita y un “estamos listos para dar resultados, juntos lograremos mayor seguridad y más empleos”.



*MARGARITA Y RAFAEL, NO



El video de 30 segundos concluye con una voz en off que dice: “Ten confianza, somos muchos, sí se puede, ya veras”. En este primero rechazaron aparecer Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle por considerarlo a destiempo. El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, también decidió “guardarse”, luego de ser criticado durante un año por acaparar los tiempos de spot oficiales que tiene el PAN.



*JUAN CARLOS MOVIDO



La esperanza muere al último y el ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero, además de la chamba en el Senado, aprovecha el tiempo que puede para ir de un lugar a otro y promover su aspiración. Ayer estuvo en el Comité del PAN en Jalisco, el martes en Tijuana, el lunes en Mexicali, etc. En casa estuvo en el Informe del Rector de la UG y de visita a Palacio con el gobernador Márquez.



*RAITING EN VIDEO



Juan Carlos mantiene otra de las estrategias de posicionamiento que le ha funcionado, los mensajes en video. El último sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio supera las 20 mil reproducciones en Facebook. En inglés el panista llama a los presidentes de México, EU y Canadá a no pelear sólo por aranceles y pensar en grande superando la visión arcaica de Trump.

Diego con Los Bravos

El destapado aspirante panista a la candidatura a Gobernador, Diego Sinhué Rodríguez, es un fiel aficionado al equipo de beisbol de Los Bravos de León y, con agenda libre, regresó con su familia a presenciar el tercer partido de semifinal. En la foto, con el presidente del equipo, Mauricio Martínez.

“Ánimo @NacimosBravos, la afición está con ustedes y mientras haya esperanza, hay oportunidad de avanzar. ¡Vamos con todo por el honor!”, escribió ayer Diego en sus redes sociales, luego del partido.