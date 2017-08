Ahora es cuando

Cuando tenía 12 años leí el Diario de Ana Frank. Me partió el corazón pensar que había gente capaz de matar a personas inocentes por un interés egoísta. Después le siguieron muchos libros, películas y tópicos que abordaron cómo los nazis se creyeron con el derecho de destruir familias, pisar los derechos humanos y destruir la empatía de un grupo de personas que transmutaron sus frustraciones a un odio por gente que no tenía la culpa de ese rencor.



Mis clases de historia me dejaron ver que el problema era mucho más profundo de lo que parecía. Que un rencor así surge de años de opresión y maltrato de otros agentes. Que el hecho de que una sociedad esté ciega ante el dolor ajeno es consecuencia de muchos años de ser ignorada.



No obstante, con o sin razones, estamos hablando de gente que torturó, explotó y mató a destajo a una sociedad porque su presencia les impedía cumplir sus intereses.



Al cerrar el libro, esa situación tan injusta me pareció cosa del pasado. Nada más lejos de la verdad. Hoy, después de muchos años de ignorar el problema, la sociedad se sigue separando. Si antes nos sorprendían las películas de guerra solo hace falta ver el noticiero para darnos cuenta de que ese odio continúa.



Muchos de los problemas se resumen en una simple cuestión: la gente quiere ver la versión que justifique sus acciones. Simplemente eso. Si naces en una familia de liberal, estás destinado a juzgar a los que estén del otro lado. Si naces en una familia de derecha, tirarás de equivocados a los que vivan del otro lado de la balanza. Si robas es porque te falta. Si fumas es porque quieres. Si contaminas es porque no hay de otra. Si matas es porque te obligaron. Si compartes es por simple morbo. Si haces bulliyng es porque era una broma.



Sin embargo, ahora, nadie tiene la excusa de no saber qué consecuencias tienen sus acciones. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer mueve una rueda que nos afectará a corto o largo plazo. No lo digo yo, lo dice la historia cíclica que está cansada de ver los mismos problemas, pero en diferentes idiomas.



Antes eran judíos, ahora son musulmanes. Antes era un conflicto entre Europa, EUA y Japón… ahora… digamos que es todos contra todos. Ya sea en el campo de batalla o en nuestra cuenta de Twitter, la vida dejó de ser simple en el momento en que creímos que los conflictos no volverían.



De nosotros depende que no se repita la historia. Un día a la vez, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo… en nuestros tiempos.