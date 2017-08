'Carita de rompecabezas', el 'cara partida'

Miguel tiene apenas 5 años. Sus pestañas son muy largas, tupidas, chinas y muy negras; su mirada es pispireta, su voz es gangosa y acompaña su hablar con una muy singular coquetería.



Lo duro para Miguel es su cara; su carita está llena de cicatrices, Puedo decir que su carita parece un rompecabezas armado. Su cara esta partida en añicos



Sus compañeritos del Hogar “Ser”, cuando juegan con él o lo quieren hacer renegar, le dicen “Chuky”. Ante esta agresión tan fuerte todo el personal tomamos medidas sobre este maltrato hacia el pequeño niño.



Me causaba tanto dolor ver la carita del morro que me imaginé como se sentiría el niño cuando su apodo era el del muñeco diabólico y seguí pensando en que de por vida su cara será un rompecabezas, de por vida cargaré con esas cicatrices.



Esas cicatrices son las responsables de las burlas de sus compañeros, esas cicatrices quizá, cuando sea un hombrecillo, lo llevarán a encontrar una manera de huir de ellas, esas cicatrices no solo las carga en su carita, también las empieza a cargar en el alma.



Y luego de hacer mis análisis me pregunto: Y cuando este chaval sea galán, ¿en dónde esconderá sus cicatrices?



La verdad me dolió, me dolió ser testigo del presente de este niño y más me duele ser testigo de la crueldad del futuro que le espera. Así que decidí hacer algo. Tomé su carita pequeña, chiquita y tierna entre mis manos y suavemente y muy despacito le empecé a besar el trayecto de sus cicatrices, mis besos eran chiquitos y tiernos y a la vez le decía: Mí niño, estás igualito al niño Jesús, estoy segura que el niño Jesús quisiera ser como tú, segura estoy que él niño Jesús quisiera parecerse a ti y te platico Miguelito él niño Jesús me ha dicho que estás hermoso y que te reconoce entre todos los niños del mundo. Continúe con mis palabras de cariño y reconocimiento a Miguelito a la vez que lo veía fijamente a sus ojos; de su mirada salían destellos de luz y de asombro y entonces empezó a reír, se sentía feliz así, cargando con su felicidad, empezó a brincar y se alejó de mí.



Al rato pasa Miguelín por la puerta de mi oficina y me grita “Estás preciosa Mariza”. Su voz gangosa no le impide gritarme.



Al paso de las horas vuelve a mi oficina y me dice “Marisa, ya no me has dicho cosas bonitas”, lo más bello es que ahora cuando cualquier niño lo molesta me grita: “Mariza, Mariza, Toño me está diciendo ‘Chuky’”.



Comisioné al pequeño el cuidado de la pelota de la Casa Hogar y esa comisión de la mentada pelota le ha dado un poder absoluto puesto que él decide a quién junta y cuando se le sube la fuerza de su poder simplemente congela la pelota.



Todos los niños gritan y se enojan con Miquelón “el cara partida”, quien les dice: “Mariza me dijo que yo soy el jefe de la pelota”, entonces todos los niños, en automático, se engarrotan a las órdenes de Miguel, quien continúa diciéndoles: a ti sí te junto, a ti no, a ti tampoco, ¡ah! pero sin soltar su pelota la cual la tiene muy abrazada cerquita a su corazón.

Psic. MARITZA NASSER



