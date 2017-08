Encuentran cuerpo en represa

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado por un vecino de la colonia León II, dentro de la represa de Barranca de Venaderos.



Hasta ayer aún se desconocía si el hombre fue víctima de algún delito o si su muerte fue accidental.



Ya pasaron cinco días en los que en la ciudad no se han registrado homicidios, como en otros meses en que León ha registrado hasta dos o tres asesinatos por día.



El hallazgo de este cuerpo sucedió a las 2:40 de la tarde de ayer, en las compuertas de la represa de Barranca de Venaderos.



Un joven iba hacia su casa para comer y cuando notó que su hogar no había nadie, decidió regresar a trabajar.



Tomó un camino que conduce hacia la calle José de Jesús Lira y a su vez al bulevar Mariano Escobedo.



Mientras pasaba por un camino notó que en la represa había una persona y se acercó.



Llamó al 911 tan pronto se dio cuenta de que era un hombre que estaba boca abajo, dentro de la represa y completamente desnudo.



Oficiales de la Policía Municipal y elementos de Bomberos fueron los primeros en llegar al lugar.



Paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron que el hombre no tenía signos vitales.



Los policías acordonaron una parte de las compuertas para evitar que los habitantes que por ahí pasaban, tomaran fotos o cayeran a la represa.



Alrededor de las 4:30 de la tarde, agentes del Ministerio Público arribaron al lugar y minutos más los peritos, quienes tomaron algunas fotografías y después pidieron ayuda de los rescatistas.



Elementos e Bomberos fueron llamados de nuevo para que ayudaran a sacar el cuerpo del embalse.



Fue cerca de las 6 de la tarde que la víctima fue sacada del lugar y trasladada por el Servicio Médico Forense (Semefo) al anfiteatro para practicarle la autopia de ley que confirme la causa de su muerte.



Hasta ayer el hombre estaba sin identificar, se espera que hoy las autoridades brinden más información.