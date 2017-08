No me corrompieron, afirma Emilio Lozoya

El ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin afirmó ayer que no existe ninguna evidencia ni prueba de un comportamiento indebido o ilegal de su parte.

En conferencia, calificó como mentiras e infundios los señalamientos en su contra por parte de directivos de Odebrecht que señalan que recibió 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña.

Reiteró que tales declaraciones --hechas ante la Fiscalía de Brasil-- no obran en el expediente que integra la Procuraduría General de la República (PGR) por el Caso Odebrecht.

“No existen (evidencias) porque la verdad es que siempre me he conducido con una norma: actuar en privado como actúo en público, de manera profesional e íntegra”, aseveró.

Horas después de que se reservó su derecho a declarar ante la PGR, Lozoya señaló que los directivos de la empresa pudieron mentir para desviar la atención de los delitos que hubiesen cometido.

Tras afirmar que sólo conoce a uno de los directivos que lo señalaron (Luis Alberto de Meneses), se deslindó de las cuentas bancarias y empresas ligadas al flujo de los presuntos sobornos de Odebrecht.

“A mí nunca me corrompieron, lo que haya sucedido en otras partes del mundo, con todo respeto lo leo, pero no soy investigador, no me dedico al periodismo (...) y la información que tengo es que sí ha habido consecuencias en muchos otros países.

“Me imagino que eso habrá sucedido con base a hechos y no ha dichos, yo lo que pido es que esto también suceda en México. Yo también quisiera que esto se aclare y por eso estoy aquí”, comentó.