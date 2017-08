La pesada odisea del salto de lo académico a lo industrial

Auspiciado por The Optical Society se acaba de realizar en el Centro de Investigaciones en Optica la: “Siegman International School on Lasers 2017” en donde numerosos jóvenes estudiantes de diversas partes del mundo se reunieron durante una semana para escuchar e interaccionar con distinguidos investigadores especialistas en diversas áreas de los Láseres y de sus aplicaciones.

Dentro de todas las presentaciones, la ponencia del Prof. Michael J. Damzen del Imperial College London resultó particularmente interesante para todos los asistentes, pues abordó la experiencia de llevar un desarrollo académico de investigación, a la constitución de una empresa. Durante varios años el Prof. Damzen realizó junto con su equipo de investigación en Londres, la más completa investigación reportada sobre láseres de neodimio con bombeo lateral por diodos, que consta de decenas de artículos publicados en las más exigentes revistas especializadas del mundo.

Me alegra que en ese momento quien esto escribe y dos estudiantes doctorales míos, el Dr. Eric Rosas y el Dr. Juan Hugo García, realizaron estancias de investigación con el Dr. Damzen en el Imperial College London y de este modo tuvimos la oportunidad de colaborar en ese esfuerzo. Como resultado de esas estancias publicamos varios artículos que serían relevantes en el desarrollo tecnológico que posteriormente sería patentado. Como ejemplo me parece importante un artículo coautoreado por el Dr. Eric Rosas y el Dr. Damzen en donde se detalla un láser de neodimio con bombeo lateral y más de 64% de eficiencia de conversión (M.J. Damzen, M. Trew, E. Rosas, G.J. Crofts, Opt. Comm. 196 (2001) 237-241).

Después de años de investigación y decenas de artículos publicados el Dr. Damzen obtuvo el diseño y la patente de un láser de muy alta ganancia que superaba por mucho a cualquier láser comercial disponible en ese momento. En el 2006 se funda la empresa Midaz Lasers Ltd, responsable de la producción y comercialización de estos láseres. Para esto fue necesario primeramente convencer a inversionistas de las virtudes tecnológicas y comerciales de estos nuevos láseres para de este modo obtener los recursos financieros con los cuales la empresa pudo iniciar operaciones. Desde su inicio las ventajas de estos láseres se reflejaron en un incremento de pedidos y a los pocos años, para poder aumentar la productividad, la empresa se vio en la necesidad de elegir entre tres alternativas.

i) Convocar a los accionistas de la empresa para obtener más recursos financieros u ofrecer más acciones de la empresa al mercado, todo esto con objeto de tener recursos para comprar o rentar mayores naves industriales y maquinaria suficiente para incrementar la productividad aumentando también sustancialmente el número de trabajadores en nómina.

ii) Subcontratar a diferentes empresas los diferentes elementos y componentes de los láseres (electrónica, mecánica, óptica, empaques, etc.) y dedicarse solamente a ensamblar, probar y distribuir los láseres, esta opción también requería necesariamente de una importante capitalización de la empresa, y finalmente;

iii) Vender la empresa en su totalidad (inventario, patentes, know-how, etc.) a la empresa Coherent, que es la más grande compañía del mundo productora de láseres, la cual ya había manifestado su interés por realizar dicha compra. Después de valorar las múltiples ventajas y desventajas de cada una de las tres opciones, el Consejo Directivo de Midaz Lasers Inc decidió tomar esta última opción. De este modo en el 2012 se firmó la operación logrando con esto un importante beneficio para todos los participantes incluyendo al Imperial College London (en donde todo el desarrollo tecnológico inicial se realizó), así como al grupo de accionistas iniciales de Midaz Lasers Ltd.

Finalmente después de una productiva experiencia industrial y comercial el Dr. Damzen regresó nuevamente a la vida académica en el Imperial College London esperando lograr otro desarrollo tecnológico que pueda comercializarse en el futuro.