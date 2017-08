¡Saludos pacíficos! ¿Quién fue H. G. Wells? Herbert George Wells nació en Bromley, Kent el 21 de septiembre de 1866 y murió en Londres, el 13 de agosto de 1946. Fue escritor, novelista, historiador y filósofo británico. En 1874 tuvo un accidente donde se rompió una pierna y al no poderse mover empezó a leer y se aficionó a la escritura. Muchos años después contrajo tuberculosis y abandonó todo para dedicarse a escribir y completó así más de cien obras. Es uno de los precursores de la ciencia ficción. Entre sus obras más conocidas están La máquina del tiempo (1985), El hombre invisible (1897), La guerra de los mundos (1898) y Los primeros hombres en la luna (1901). Siempre postuló que era el hombre quien debería dominar a las máquinas y no al revés. El tema del libro es una invasión de marcianos a la Tierra. ¿Te has preguntado qué pasaría si un buen día la Tierra amaneciera invadida por seres extraterrestres? Pues eso es lo que sucede en La guerra de los mundos, un clásico de ciencia ficción que Selector trae para ti. Qué es lo que buscan esos seres aquí y porqué han invadido nuestro planeta, son dos importantes preguntas a las que responde este escalofriante libro lleno de imaginación y suspenso. Y también cabe preguntarse cómo son “ellos”; cómo son sus naves, si son superiores a los terrícolas en inteligencia, y otras dudas que surgen ante una posibilidad tan aterradora como sería enfrentar La guerra de los mundos. Entérate también de cómo reaccionaron las fuerzas de seguridad del mundo ante la invasión, cómo se hizo frente a “los marcianos”, y cómo éstos fueron por fin derrotados”. Hace 106 años este libro fue escrito y empieza así: “Al finalizar, el siglo XlX, nadie imaginaría que el globo terráqueo estuviera atentamente espiado por seres extraterrestre de elevada inteligencia, ¡pero así sucedía! Hombres y mujeres terrestres, sin embargo, trabajan, estudiaban y vivían sin preocuparse de nada. Su mando, afirmaban, estaba completamente seguro. Mientras tanto, seres más inteligentes que, en relación con nosotros sería como comparar nuestra inteligencia con la de los animales, es decir, intelectos ricos, fríos y poco piadosos, nos observaban con codicia y la mirada del conquistador que sabe que logrará su objetivo: conseguir agua para seguir viviendo. Marte gira en torno del Sol a una distancia media de 225 millones de kilómetros; la luz y el calor que recibe de éste equivale exactamente a la mitad de la que disfruta nuestro planeta; es más viejo que la Tierra y por eso la vida debió surgir allá antes que acá, aunque también se desecaron más rápido sus ríos y océanos. Ante esta sequía, los marcianos iniciaron su ataque y aprovecharon, para ello, que ambos planetas estuvieran en posición. El primer proyectil lo lanzaron hacia la medianoche; 24 horas después, enviaron otro. En esos momentos, centenares de personas en la Tierra dormían plácidamente. El primer meteoro se impactó en la Tierra avanzada la noche; parecía una común estrella fugaz, aunque había emitido una especie de silbido penetrante en su caída. Al caer, el proyectil provocó un enorme foso y un incendio. Al verlo, nos dimos cuenta que, más que un meteorito, semejaba un inmenso cilindro de casi 30 metros, cubierto por una costra y una sustancia escamosa color pardo opaco en los extremos. Desde su interior se producían fuertes sonidos. De pronto, se desprendieron algunas incrustaciones que lo cubrían y el extremo superior giró en forma imperceptible. Algo o alguien hacía girar la tapa desde adentro” ¿Quiénes creen ustedes que vencieron a los marcianos? Nos leeremos en la próxima. El pilón filosófico: “Ahora más que nunca debemos de entender que es el hombre quien debe dominar a las máquinas y no al revés”.

FICHA TÉCNICA



TÍTULO: La guerra de los mundos para niños.



AUTOR: H. G. Wells.



EDITORIAL: Selector.



PRECIO: $60.00



CAPTURISTA: Carmen Cabrera.