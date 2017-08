La fama los hace y el narco los junta

En 2013, Mario Almada, actor de varias película de acción con el tema del narco, contó a EL UNIVERSAL su fugaz encuentro con Rafael Caro Quintero, jefe de la mafia en los 80.



"Lo conocimos en Guadalajara, estábamos en un restaurante y mandó decir que si queríamos tomar una copa. Platicamos, dijo que le gustaría hacer cine y nos despedimos", recordó, asegurando que jamás tuvo otro acercamiento similar.



Años antes, el actor Carlos Villagrán "Kiko" había reconocido, tras la publicación de un libro escrito por el hijo de un mafioso, que el equipo de "El Chavo del 8" tuvo actuaciones para narcos en Colombia.



"Hice esa gira con mucho miedo", aseveró Villagrán.



Roberto Gómez Bolaños lo negó y subrayó desconocer si dichas personas habían estado en los eventos.



Cosa vieja. Para José Manuel Valenzuela Arce, autor del libro "Jefe de jefes, corridos y narcocultura en México", la relación entre figuras públicas y narco es añeja.



"Los famosos seducen por un lado a los narcos, pero también a la figura de la política que busca esa foto con el artista o el deportista. Hay fascinación de la fama como estrategia y rostro de poder", considera.



El también investigador del Colegio de la Frontera Norte señala que este acercamiento debe dividirse en dos: involucramiento directo del campo artístico en asuntos vinculados con el narco e invitaciones a fiestas.



"A las fiestas no los invita el narco principal; pueden sospechar para no decir nada", señala Valenzuela Arce.



En el caso de Julión, detalla, son identificables canciones donde rinde pleitesía a jefes de cárteles.



Si en "Acordeones" habla de Amado Carrillo, en 25 de diciembre alude a ir cazando adversarios.



"No hemos querido ver que el narco permea el marco social y lo encontramos en el campo político, militar y religioso; entonces podemos asombrarnos cuando salen cosas como éstas (las acusaciones)", dice.



Sin saber. En 2004, mientras filmaba "Bandidas en Durango", la actriz Salma Hayek vivió en una propiedad del capo Sergio Villarreal "El Grande".



Pasaron cuatro años para que se filtrara el hecho mediante una averiguación de la PGR, basada en el testimonio de un testigo protegido.



Esa vez la veracruzana, a través de un comunicado, aseguró que jamás supo de quién era la propiedad y que había sido la producción la contratante del sitio.



"Es raro preguntarle a alguien cuando te contrata en qué trabaja", indica un empresario especializado en llevar la carrera de gruperos.







Cronología



07.06.1999.



Paco Stanley es asesinado a balazos minutos después de salir de TV Azteca. Las autoridades dijeron que tenía nexos con Amado Carrillo Fuentes.



25.11.2006.



Valentín Elizalde es asesinado, presuntamente, por órdenes del "Cártel del Golfo". En una presentación había cantado "A mis enemigos" considerado un mensaje de Joaquín "El Chapo" Guzmán.



04.12.2007.



Sergio Gómez, líder de K-Paz de la Sierra, es secuestrado tras una presentación del grupo. La PGR investigó que la ejecución fue ordenada por un ex líder de la "Familia Michoacana".



2007.



El hijo de un jefe narco revela que a Juan Gabriel le dieron 500 mil dólares por 12 canciones en 1989, y a Chespirito, 220 mil, para actuar en fiestas para narcos en 1986.



2008



En pleno concierto en Tijuana, Mario Quintero de Los Tucanes de Tijuana, manda un saludo a los narcos "Teo" y "El Muletas". Días después, el cantante adujo que siempre les entregan papeles con saludos.



12.12.2009.



El cantante Ramón Ayala es detenido en diciembre por amenizar una fiesta en Cuernavaca donde las autoridades aseguraron se encontraba "La Barbie", jefe del narco.



2014.



Se difunden fotografías donde se puede ver a la cantante Jenni Rivera con los hijos del narco Servando Gómez "La Tuta", de "Los Caballeros Templarios". Ese mismo año se da a conocer una foto del elenco de "El Chavo del 8" con Pablo Escobar, jefe del narco en los 80. Roberto Gómez Bolaños lo negó, pero Carlos Villagrán, "Kiko", lo acepta. La foto, se supo luego, se alteró.



2.10.2015.



Kate del Castillo junto con el actor Sean Penn se reúnen con Joaquín "El Chapo" Guzmán, prófugo de la justicia. Penn lo entrevista y Del Castillo planea un filme biográfico sobre el capo. Su encuentro sirve de pista para la posterior captura del "Chapo".



08.08.2017.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos coloca a Julión Álvarez en su lista negra, pues asegura que tiene nexos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández. El cantante admite conocerlo, pero dice que no sabía que era narco.







La otra violencia que ataca a los gruperos







Janet Mérida



CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- No sólo el narcotráfico es una amenaza para los empresarios que se dedican a programar conciertos, también lo son la inseguridad que se vive en las carreteras del país y la violencia por riñas que de pronto se genera en los lugares de recitales.



En entrevista con EL UNIVERSAL, empresarios y promotores accedieron a contar anécdotas vividas, pero guardando el anonimato.



"Es difícil tomar tantas medidas de seguridad, los artistas van sacando para cumplir con las nóminas de sus empleados, los pagos de los músicos, los traslados, es difícil que tengamos un equipo que se dedique a ella (la seguridad)" dijo uno de ellos.



En 2007, luego de un baile en el Estadio Morelos, en Michoacán, el vocalista de K-Paz de la Sierra, Sergio Gómez fue secuestrado, torturado y asesinado por el crimen organizado, acontecimiento que afectó a los grupos.



"Cuando lo asesinaron todos los grupos y bandas dijeron que no iban a Michoacán y dejaron pasar un tiempo, hay lugares que por eso ya no se promueven", dice una fuente.



"Tamaulipas y Michoacán han sido lugares inseguros para los músicos, hubo un momento que Nuevo León fue terrible" comparte.



Hace tiempo, relata otro promotor, hubo un evento al que estaban invitados varios artistas en Monterrey y uno de ellos no llegó, por miedo.



"Como a las nueve de la noche salí a tomar aire ya en el lugar y estaban vacías las calles, de repente vi varias cabezas formadas y eran militares, se metieron al lugar pero así como entraron salieron", contó.



Los empresarios cuentan que en las fiestas patronales y palenques les ha tocado ver a gente tomada tornándose violenta en pocos minutos.



"Trabajé con la Banda Machos y hubo un evento en Calpulalpan (Tlaxcala) para la que la contrataron, pero no pudo llegar por un accidente. Cuando se anunció eso, la gente se enardeció y acabó con todo, destrozaron el audio con un valor de dos millones de pesos fue terrible", abordó un empresario.



¿Cómo saber que en las contrataciones no hay dinero del narco? Es imposible, coinciden los promotores consultados. "Si a un narco le gusta determinado grupo va y lo busca, por eso muchos se van rápido al terminar sus presentaciones, por miedo a que los levanten", expresa uno de ellos.



Lupillo Rivera vivió, hace unos meses, una situación así al terminar un concierto. El cantante fue a Petlalcingo, Puebla y de regreso a la Ciudad de México fue interceptado con su equipo de trabajo. Se llevaron al mánager y chofer, pero él logró escapar y correr de regreso al lugar de la presentación, donde pidió ayuda. El cantante ha preferido no hablar más al respecto.



Para protegerse, dicen empresarios, trabajan con una asociación que permite conocer quiénes son los contratistas que los llaman, la mayoría de ellos con años en el negocio de organización de eventos.