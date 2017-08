Piden no cambiar el CER a Silao

El cambio de sede del Centro Estatal de Rehabilitación (CER) de Irapuato a Silao, dejará sin oportunidad de atención a Flor, una mujer con fibromalgia, quien dijo, no podría costear la rehabilitación, ni el traslado para recibir terapia.



La mujer pidió guardar sus apellidos, pues teme a represalias, pero explicó que para ella representa, este hecho, un gasto extra que no puede costear.



“Es bastante preocupante, principalmente por mi economía, soy una de las muchas personas que no podremos asistir al nuevo centro de rehabilitación que se abrirá en Silao, requiero muchísimo de esa atención”, dijo la afectada.



Flor padece de fibromialgia, sus síntomas son de intenso dolor muscular, lo que la ha obligado a recibir atención desde el 2009.



La afectada contó que aún estando el CER en Irapuato, a muchos de los pacientes enfermos, les cuesta mucho asistir, pues tiene que pagar de 60 pesos por consulta más 120 pesos por terapia, de las cuales recibe 3 a la semana, por lo que incluso ha dejado de asistir por meses, con el cambio de sede les será imposible.



“Le dije (a la doctora) que para mi prácticamente iba a ser imposible ir hasta Silao, estoy muy preocupada porque si requiero la atención” dijo la mujer.