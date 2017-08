Piden sea pareja Ley de Movilidad

Diferentes opiniones encontradas se han dejado escuchar en el gremio de los taxistas irapuatenses, quienes en su gran mayoría, han expresado que la llegada de Uber al municipio, no les ha perjudicado en lo laboral, ni en lo económico; sin embargo, sí han pedido que deben tener las mismas obligaciones y derechos que cualquier servicio de taxi que labore en la ciudad.



Algunos conductores de taxis, descalificaron el actuar de algunos “taxistas libres” de Plaza Jacarandas, quienes agredieron y golpearon a varios conductores de Uber, durante la retención de cuatro unidades de Inspección de Transporte del Estado de Guanajuato en las inmediaciones de la colonia 1 de Mayo, durante el pasado jueves.



“¡Para todos sale el sol!, yo no tengo ningún problema. El problema que existe con Uber, es que el Gobierno Estatal debería de exigirle las mismas reglamentaciones que a nosotros los taxistas. Nos exigen tarjetón, licencia, todos los documentos en regla y a ellos no” reclamó Gregorio Guerra, taxista, en Irapuato.



Los taxistas opinaron que la Ley de Movilidad debe ser igual para todos, y comentaron que se les hace injusto que los taxis deban pagar para ofrecer el servicio; además de que deben de pagar las multas, si sus unidades no están adecuadamente bien y sino están debidamente rotuladas, identificadas y aparte deben de cumplir con un examen físico-mecánico que deben de pasar, para poder circular; además los taxis verdes deben de pasar 4 veces al año por la verificación vehicular, acciones que un Uber no lleva a cabo actualmente.



Lo que es más preocupante para los taxistas, es que existen muchas unidades con vidrios polarizados, algo que a ellos les han prohibido por muchos años; además explicaron que los vehículos Uber, no siempre hacen uso de su plataforma tecnológica, sino que en ocasiones, van y recogen pasaje en sitios donde les toca trabajar.



Por otro lado, cansados del acoso y los decomisos de unidades Uber, el jueves, al menos 80 conductores de este servicio, persiguieron y “cazaron” a inspectores de la Dirección General de Transporte del Estado y retuvieron cuatro camionetas con doce inspectores dentro.



La dirección de Movilidad informó en un comunicado que seguirán aplicando la Ley conforme se debe, a todos los vehículos que transitan.





Un detenido por daños.

La Sub Procuraduría General de Justicia de la Región B, informó ayer que detuvieron a un hombre por los daños a por lo menos dos unidades de la Dirección General de Transporte del Estado, mientras se llevaba a cabo una manifetsación por parte de los conductores de Ub er en la ciudad, el pasado jueves.



Fueron los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes dejaron a disposición del Agente del Ministerio Público a esta persona por los daños al menos a dos unidades sobre el bulevar Lázaro Cardenas, justo en frente del Club Campestre.



De acuerdo con las autoridades, el detenido arrojó piedras y rompió los medallones de las camionetas, propiedad del gobierno del Estado, para después huir a toda velocidad en un vehículo, sin embargo fue alcanzado y detenido.