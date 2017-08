'Hay que estar unidos, no están solos'

Luego de confirmar el asesinato de tres elementos de Salamanca, el Ayuntamiento aseguró que sus policías no están solos y pidió unión ante los hechos violentos.



En breve rueda de prensa, el Secretario del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Serrato, confirmó que la noche del viernes fueron privados de su libertad tres elementos de la Policía municipal.



Desde las instalaciones del complejo administrativo C4 de Seguridad Pública del municipio de Salamanca, el Secretario del Ayuntamiento aseguró que están apoyando a los familiares de los elementos asesinados.



"En este momento hay que estar unidos, y no bajar la guardia, saben que cuentan con todo el apoyo y el respaldo del presidente municipal y del honorable ayuntamiento, que no están solos", señaló Fuentes Serrato la mañana de este sábado.



El funcionario agregó que no fueron más los elementos levantados por personas armadas.



Sobre el alcalde Antonio Arredondo, el Secretario del Ayuntamiento dijo que se encontraba en reunión con altos mandos policiacos federales y estatales trabajando en el caso.



Esta mañana, alrededor de las 4 de la madrugada fueron encontrados, por la policía municipal de Jaral del Progreso, los cuerpos de los policías municipales salmantinos.